Accidentul s-a petrecut marți după-amiază în orașul Comănești, din județul Bacău.

Un jandarm aflat în timpul liber a observat în râul care traversează orașul că un om în scaun rulant căzuse în apă. Potrivit salvatorului, victima era prinsă sub greutatea căruciorului electric, cu fața către apă. Practic, nici nu mai avea puterea să strige după ajutor.

Militarul a sărit imediat în apă și a reușit să-l scoată pe bătrân teafăr din râu, apoi l-a dus acasă cu mașina.

Când s-a întors, a recuperat și căruciorul din apă.

Din fericire, bătrânul nu a necesitat îngrijiri medicale.