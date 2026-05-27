Episcopul Ilarion, cunoscut și sub numele său laic, Grigori Alfeyev, a fost oprit de poliție duminică, în Karlovy Vary, stațiune balneară din vestul Cehiei populară printre turiștii ruși, după ce agenții au descoperit recipiente cu o substanță albă în portbagajul mașinii sale, scrie The Guardian.

Într-un comunicat publicat marți, după ce a fost eliberat fără acuzații, Ilarion a declarat că testele criminalistice au confirmat că substanța era un narcotic interzis, însă a insistat că a fost victima unei înscenări.

„Simpla descoperire a unei substanțe interzise nu răspunde la întrebarea esențială – cum au ajuns aceste obiecte în vehicul”, a transmis acesta pe Telegram.

Ilarion, în vârstă de 60 de ani, conduce congregația ortodoxă rusă din Karlovy Vary, oraș care găzduiește o importantă diasporă rusă.

Structura națională antidrog din Cehia a precizat că vehiculul episcopului a fost oprit după primirea unei sesizări anonime potrivit căreia ar transporta substanțe narcotice și psihotrope.

Moscova vorbește despre o provocare orchestratǎ

Ministerul rus de Externe a calificat arestarea drept o „provocare deliberată și orchestratǎ”.

Biserica Ortodoxă Rusă a descris incidentul drept o „înscenare clasică”, iar diplomația rusă a anunțat că l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Cehiei la Moscova, Jan Ondřejka, pentru a protesta oficial față de reținere.

Ilarion a condus anterior Departamentul pentru Relații Externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, fiind considerat practic ministrul de Externe al instituției religioase.

Considerat cândva un apropiat al patriarhului Kirill, liderul influent al Bisericii Ortodoxe Ruse și aliat al lui Vladimir Putin, Ilarion a intrat în dizgrația conducerii bisericii în ultimii ani.

Spre deosebire de numeroși clerici de rang înalt care au susținut public invazia rusă în Ucraina, Ilarion nu a sprijinit și nici nu a condamnat războiul în mod public. El a fost retrogradat și trimis în străinătate la scurt timp după declanșarea invaziei, în februarie 2022.

În decembrie 2024, Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse l-a îndepărtat din conducerea diecezei Budapesta-Ungaria, după ce un colaborator mai tânăr l-a acuzat de hărțuire sexuală – acuzații pe care episcopul le neagă.

De asemenea, el a fost criticat pentru stilul său de viață considerat extravagant, inclusiv vacanțe pe iaht și la schi, precum și pentru relatările privind deținerea unei proprietăți în apropiere de Budapesta. Ilarion a susținut că și-a permis proprietățile și stilul de viață din drepturile de autor obținute pentru cărțile și filmele sale.

Ulterior, Ilarion a fost repartizat la Biserica Sfinții Petru și Pavel din Karlovy Vary.