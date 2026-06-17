Profesorii, scoși în stradă de legea salarizării. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și a Parlamentului

Stiri Educatie
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Protest fsli inquam photos codrin unici
Inquam Photos / Codrin Unici

Sindicatele din Educaţie organizează acţiuni de protest în faţa sediului Guvernului şi în faţa Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaţilor din acest domeniu şi respingând proiectul de Lege privind salarizarea bugetarilor. 

autor
Adrian Popovici

Organizatorii aşteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" organizează un miting pentru a atrage atenţia asupra necesităţii unei salarizări corecte a personalului din învăţământ, precum şi asupra faptului că salariaţii din educaţie resping proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. Vă chemăm pe toţi să vă alăturaţi unei acţiuni masive de protest, în data de 17 iunie 2026, la Bucureşti. Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”, au arătat reprezentanţii FSLI, într-un mesaj transmis pe Facebook.

Printre revendicările manifestanților se numără:

  • Respectarea angajamentelor asumate după protestele din 2023;
  • Salarii decente, corecte, care să țină pasul cu inflația;
  • Respect și recunoaștere pentru toți angajații din educație, inclusiv personalul auxiliar și administrativ;
  • Anularea măsurilor de austeritate care distrug școala românească.

La evenimentul care este programat să înceapă miercuri, la ora 10.00, în faţa sediului Guvernului, sunt aşteptate să participe circa 20.000 de persoane. Între orele 12.00 şi 13.00, participanţii vor porni către alveola Parc Izvor, pe traseul Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Bd. Naţiunile Unite - punct final Alveola Parc Izvor şi Bd. Naţiunile Unite, protestul continuând în faţa Palatului Parlamentului.

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Sursa: News.ro

Etichete: salarii, salarii profesori, protest bucuresti,

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Profesorii, scoși în stradă de legea salarizării. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și a Parlamentului

Sindicatele din Educaţie organizează acţiuni de protest în faţa sediului Guvernului şi în faţa Palatului Parlamentului, solicitând o salarizare corectă a angajaţilor din acest domeniu şi respingând proiectul de Lege privind salarizarea bugetarilor. 

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