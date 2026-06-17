Profesorii, scoși în stradă de legea salarizării. Sindicaliștii vor protesta în fața Guvernului și a Parlamentului

Organizatorii aşteaptă circa 20.000 de persoane la manifestări.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi Federaţia Naţională Sindicală "Alma Mater" organizează un miting pentru a atrage atenţia asupra necesităţii unei salarizări corecte a personalului din învăţământ, precum şi asupra faptului că salariaţii din educaţie resping proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. Vă chemăm pe toţi să vă alăturaţi unei acţiuni masive de protest, în data de 17 iunie 2026, la Bucureşti. Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”, au arătat reprezentanţii FSLI, într-un mesaj transmis pe Facebook.