Întâlnirea din Biroul Politic Național (BPN) al PNL ar urma să aibă loc miercuri, de la ora 16. Pe agenda discuțiilor urmând să se afle, după cum susțin surse din partid pentru Știrile ProTV, începerea procedurilor pentru excluderea lui Adrian Veștea, premierul desemnat duminică de Nicușor Dan.

Surse politice explică pentru Știrile ProTV că în BPN de miercuri, liderii partidului ar putea decide dacă vor convoca un Consiliu Național, care ar putea avea loc cel mai probabil vineri. În cadrul acestui organism de conducere ar putea avea loc votul pentru excluderea lui Adrian Veștea.

În plus, Ilie Bolojan ar putea propune un congres extraordinar, iar aceasta ar putea avea loc cel mai devreme duminică, 21 iunie, și asta deoarece trebuie să treacă 48 de ore de la convocare.

La Congres s-ar putea alege noua conducere a partidului prin sistemul moțiunilor: fiecare candidat la șefie vine cu propria echipă pentru toate funcțiile de conducere. În 2025, sistemul a a fost diferit: pentru fiecare funcție putea candida separat oricine voia, indiferent de echipă.

Dacă se ajunge la Congres, Adrian Veștea ar lua în calcul să își facă o echipă și să candideze împotriva lui Ilie Bolojan, explică sursele Știrilor ProTV. Pentru a pregăti o astfel de mișcare, unii liberali care îl susțin au început să negocieze cu alți colegi.

Procedurile legate de excluderea lui Adrian Veștea vine după ce marți, la ora 10, a expirat ultimatumul dat de Ilie Bolojan pentru depunerea mandatului de premier. La câteva ore, conducerea partidului a transmis și un comunicat de presă în care îi transmite acestuia că se află în afara liniei partidului și îl amenința din nou cu excluderea dacă va continua demersul de formare a unui guvern.

Biroul Politic Național a adoptat, în ședința din 15 iunie, o serie de decizii obligatorii care interzic sprijinirea unui executiv condus de acesta, iar Veștea a avut ultimatum până marți, 16 iunie, la ora 10, ca să depună mandatul primit de la Nicușor Dan.

Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al PNL, desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea guvernului s-a realizat fără aprobarea forurilor statutare ale partidului, cu încălcarea Statutului PNL. Liberalii consideră că formula de guvernare propusă de Veștea conduce, în fapt, la un guvern „condus și susținut de PSD”, contrar deciziilor adoptate de Biroul Politic Național.

Adrian Veștea a continuat negocierile cu partidele și grupurile parlamentare în ciuda opoziției din PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat luni seară un „ultimatum” pentru Adrian Veștea: depunerea mandatului până a doua zi, la ora 10. La scurt timp după ce termenul a expirat, Veștea a transmis însă că nu renunță la calitatea de premier desemnat, invocând responsabilitatea față de România, într-o postare pe Facebook.

Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu își va depune mandatul, în ciuda deciziei conducerii PNL de a nu susține viitorul Guvern. El a afirmat că a acceptat această responsabilitate „cu bună-credință” și că va merge mai departe cu mandatul încredințat, argumentând că România are nevoie urgentă de stabilitate și de un executiv funcțional. În plus, informațiile pe surse mai arată că el ar urma să depună miercuri, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor din cabinetul său.

Premierul desemnat a respins ideea că acceptarea mandatului ar reprezenta un act ostil față de partid sau față de liderul liberal Ilie Bolojan. „Am acceptat mandatul de premier desemnat pentru România, nu împotriva PNL și nu împotriva lui Ilie Bolojan”, a transmis acesta.

Veștea a subliniat că nu își dorește o confruntare internă și că nu va transforma diferențele de opinie într-un conflict personal, însă va apăra „buna credință” cu care a acceptat mandatul. El a adăugat că interesul României trebuie să rămână mai presus de tensiunile politice și a susținut că actualul context nu este favorabil unui guvern minoritar.