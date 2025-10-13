A fost atribuit Premiul Nobel pentru Economie. Este singurul care nu a fost creat de magnatul suedez

Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt au câştigat Premiul Nobel pentru Economie din 2025, pentru "că au explicat creşterea economică axată pe inovare", transmite Reuters.

Anul trecut, premiul a fost acordat lui Daron Acemoglu, Simon Johnson şi James Robinson pentru că au demonstrat importanţa instituţiilor sociale în prosperitatea unei ţări.

Premiul Nobel pentru Economie, al cărui nume real este Premiul pentru Ştiinţe Economice în Memoria lui Alfred Nobel, este singurul dintre cele şase premii care nu a fost creat iniţial de magnatul suedez, ci a fost înfiinţat în 1968 printr-o donaţie către Fundaţia Nobel din cadrul Băncii Naţionale a Suediei, cu ocazia celei de-a 300-a aniversări a acesteia.

Premiul Nobel vine și cu 11 milioane de coroane suedeze

Acesta este singurul premiu Nobel, alături de cel pentru Fizică, pe care nu l-a câştigat niciodată un latino-american.

Câştigătorii tuturor Premiilor Nobel împart cele 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro - 1,2 milioane de dolari) acordate anul acesta.

