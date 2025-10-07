Premiul Nobel pentru Fizică 2025: Ce descoperiri în domeniul fenomenelor cuantice au făcut laureații de anul acesta

Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat oamenilor de știință John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru contribuțiile lor esențiale la înțelegerea fenomenelor cuantice la scară macroscopică.

Potrivit anunțului oficial al Comitetului Nobel, laureații au fost recompensați „pentru descoperirea tunelării cuantice macroscopice și a cuantificării energetice într-un circuit electric”.

Tunelarea cuantică, observată la scară vizibilă

Fenomenul de tunelare cuantică — prin care o particulă traversează o barieră aparent imposibil de trecut — era considerat, până acum, un efect limitat la nivel microscopic. Echipa formată din Clarke, Devoret și Martinis a reușit însă să demonstreze că acest efect poate apărea și într-un circuit superconductiv, adică într-un sistem suficient de mare pentru a putea fi observat direct.

Astfel, particulele din circuit au acționat „la unison”, ca o singură entitate cuantică. Acest lucru a confirmat că mecanica cuantică nu se aplică doar lumii atomilor, ci și sistemelor vizibile cu ochiul liber — o descoperire care marchează un moment istoric în fizica modernă.

Energia este cuantică, chiar și într-un circuit electric

Pe lângă tunelarea cuantică, cercetătorii au arătat că și energia unui circuit poate fi „cuantificată”, adică absorbită sau emisă în unități discrete, exact cum se întâmplă în atom.

Această cuantificare energetică confirmă predicțiile teoriei cuantice și deschide noi direcții de cercetare în tehnologia cuantică și în construcția computerelor cuantice.

Cine sunt câștigătorii Premiului Nobel pentru Fizică 2025?

John Clarke – născut în 1942, Cambridge, Marea Britanie. Profesor la University of California, Berkeley, recunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul supraconductivității și al dispozitivelor SQUID.

Michel H. Devoret – născut în 1953, Paris, Franța. Profesor la Yale University, este un pionier al electronicii cuantice și al studiului sistemelor superconductive.

John M. Martinis – născut în 1958, SUA. Profesor la University of California, Santa Barbara, cunoscut pentru aplicarea descoperirilor cuantice în dezvoltarea computerelor cuantice.

Importanța descoperirii pentru viitorul tehnologiei cuantice

Cercetările celor trei laureați oferă o nouă bază pentru construirea unor dispozitive capabile să funcționeze pe principii cuantice.

Tunelarea cuantică și cuantificarea energiei pot fi aplicate în:

dezvoltarea procesorilor cuantici mult mai performanți decât cei clasici;

crearea de senzori ultra-sensibili pentru măsurători medicale și geofizice;

pentru măsurători medicale și geofizice; optimizarea sistemelor de comunicații cuantice sigure.

