Sfântul Ștefan 2025, sărbătorit în a treia zi de Crăciun. De ce este bine să dai de pomană pâine în această zi

Stiri Diverse
27-12-2025 | 07:11
Sfântul Ștefan
StirilePROTV

În a treia zi de Crăciun, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.

autor
Raluca Ionescu-Heroiu

Pentru curajul și credința sa neclintită, Sfântul Ștefan a devenit primul martir al Bisericii, oferind un exemplu de curaj, iertare și dăruire.

Povestea sa și tradițiile legate de această zi au rămas vii în memoria colectivă a poporului român, fiind respectate atât de țărani, cât și de orășeni.

Cine a fost Sfântul Ștefan

Sfântul Ștefan a fost de origine iudeu și unul dintre cei șapte diaconi aleși de Sfinții Apostoli din Ierusalim. Rolul său principal era împărțirea zilnică a bunurilor și hranei către cei nevoiași. Datorită devotamentului său și cunoașterii Scripturilor, el a fost considerat arhidiacon, adică întâiul dintre diaconi. Numele său, de origine greacă, înseamnă „coroană”, simbolizând credința sa neclintită și statutul său spiritual.

Sfântul Ștefan era un bun cunoscător al Vechiului Testament și al învățăturilor lui Iisus Hristos. A fost judecat de Sinedriu pentru blasfemie la adresa lui Moise și a lui Dumnezeu, iar verdictul a fost fatal. A fost scos din cetate și ucis cu pietre, devenind primul martir creștin. În timp ce era lovit, Ștefan se ruga pentru cei care îl ucideau: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta.”

Citește și
tren lux
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren

Sacrificiul său a avut efect imediat asupra unui tânăr care păzea hainele celor ce aruncau pietre. Acesta, pe nume Saul, avea să se convertească după întâlnirea cu Hristos pe drumul Damascului și să devină Apostolul Pavel, unul dintre cei mai importanți propovăduitori ai creștinismului.

Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ștefan

Deși ziua Sfântului Ștefan nu este marcată de mari sărbători publice, în tradiția românească aceasta este respectată cu grijă. O veche tradiție spune că în 27 decembrie este bine să aducem în casă o icoană a Sfântului Ștefan, pentru ca acesta să ajute persoanele bolnave și să contribuie la împăcarea celor certați de multă vreme.

În anumite zone din Muntenia se prepară Pâinicile lui Ștefan, rotunde și unse cu miere, care simbolizează pietrele cu care a fost ucis martirul. Aceste pâinici se sfințesc de către preot și se împart de pomană copiilor săraci, ca semn de dăruire și compasiune.

De asemenea, persoanele care poartă numele Sfântului Ștefan sunt celebrate în această zi, iar în biserici se pomenesc creștinii care au murit în împrejurări dramatice. În trecut, alegerea numelui copilului era un moment de mare responsabilitate. Nou-născutul primea fie un nume de sfânt, care îi devenea patron spiritual, fie un nume cu rol apotropaic, menit să alunge duhurile rele, precum Urs, Lup sau Stoian.

Semnificația spirituală a zilei de 27 decembrie

Ziua Sfântului Ștefan nu este doar o sărbătoare religioasă, ci și un moment pentru reflecție și reconciliere. Tradiția spune că cei certați trebuie să se împace în această zi, iar dăruirea de icoane sau candele noi contribuie la sporul casei și sănătatea rudelor. În acest fel, sărbătoarea devine un simbol al iertării, solidarității și grijii pentru aproape.

Cuvintele și exemplul Sfântului Ștefan ne învață că credința autentică se mărturisește prin fapte și sacrificiu. Prin rugăciunea sa pentru cei care îl omorau, Ștefan a arătat că iubirea și iertarea sunt esențiale în viața creștină. Această lecție rămâne relevantă și astăzi, oferind un model de comportament moral și spiritual pentru fiecare credincios.

În cultura românească, Sfântul Ștefan a rămas un reper în sărbătorile de iarnă. Tradițiile legate de el, cum sunt icoanele, pâinicile și pomenirea celor morți, continuă să fie respectate cu credință. Persoanele care poartă numele Sfântului îl cinsteau ca pe un patron spiritual, iar ziua sa era un prilej de reunire și de împăcare în familie și comunitate.

Nume care se sărbătoresc pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan

· Ștefan

· Ștefania

· Ștefănel

· Ștefănuț

· Fănel

· Fane

· Fănica

· Ștefana

· Fănuța

· Fana

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tradiții, obiceiuri, sarbatori, sfantul stefan,

Dată publicare: 27-12-2025 07:11

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren
Stiri Diverse
O călătorie de lux prin Europa: Orient Express și-a dezvăluit vagoanele istorice și secretele legendarului tren

Vagoanele încărcate de istorie ale faimosului Orient Express continuă să-i plimbe prin Europa pe călătorii cu dare de mână.

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica
Stiri Diverse
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica

În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii, care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.  

Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică
Stiri Diverse
Incendiu, provocat de o instalaţie de brad pe balconul unui apartament din Năvodari. Doi oameni au suferit un atac de panică

Un incendiu s-a produs, vineri seară, la instalaţa de brad aflată pe balconul unui apartament din Năvodari. Pompierii au sosit la faţa locului au constatat că 26 de persoane, printre care şi trei copii, au ieşit din imobil.

Recomandări
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult
Stiri Economice
Impozitele pe locuințe vor exploda în 2026. Unii proprietari vor plăti și de două, trei ori mai mult

În 2026 impozitele pe locuințe vor crește mai mult decât de obicei, a decis Guvernul. Taxele se vor mări cu aproape 80%, însă au fost eliminate reducerile în funcție de vechimea locuinței, așa că în unele cazuri, creșterea va fi dublă sau chiar triplă.

Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă
Stiri externe
Teamă şi confuzie într-un sat nigerian lovit de un atac american. Localnicii spun că nu există un istoric al ISIS în zonă

La o zi după ce o parte dintr-o rachetă lansată de Statele Unite a lovit satul lor, căzând la doar câţiva metri de singura unitate medicală, locuitorii din Jabo, din nord-vestul Nigeriei, se află într-o stare de şoc şi confuzie, relatează CNN. 

Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica
Stiri Diverse
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. Urări și felicitări pentru cei care astăzi își serbează onomastica

În a treia zi de Crăciun, pe 27 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ștefan, primul martir al Bisericii, care a vestit și mărturisit credința în Iisus Hristos.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Decembrie 2025

53:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28