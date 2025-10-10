Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Stiri actuale
10-10-2025 | 12:18
maria corina

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

autor
Stirileprotv

Cine este Maria Corina Machado

Maria Corina Machado este o activistă politică și lideră a mișcării pentru democrație din Venezuela. Comunicatul subliniază că ea este „unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil în America Latină în ultimul timp”, potrivit NobelPrize.org

De-a lungul anilor, Machado a fost implicată în organizații pentru dezvoltarea democratică; este una dintre cofondatoarele organizației Súmate, o organizație dedicată promovării alegerilor libere și corecte.

Înainte de alegerile din 2024, ea fusese candidatul opoziției pentru președinție, dar regimul i-a blocat candidatura. Ulterior, a sprijinit un alt reprezentant al opoziției, Edmundo González Urrutia. În contextul alegerilor, sute de mii de voluntari au fost mobilizați ca observatori electorali, în pofida amenințărilor, arestărilor sau torturii.

Citește și
saci nisip furati constanta
Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

De ce i s-a acordat Premiul Nobel pentru Pace

Comitetul Nobel argumentează că Machado îndeplinește cele trei criterii stabilite de Alfred Nobel privitoare la Premiul pentru Pace:

A reunit opoziția politică într-un moment când aceasta era fracturată.

Nu a cedat în fața militarizării societății și a autorității opresive.

A susținut ferm o tranziție democratică pașnică.

Comitetul subliniază că democrația este un fundament al păcii durabile și că vremurile actuale sunt marcate de întoarcerea la regimuri autoritare, suprimarea libertăților, intimidare a media, arestări ale opozanților.

Provocările cu care s-a confruntat în Venezuela

Venezuela a evoluat de la un regim relativ democratic și prosper la un stat autoritar brutal, într-o criză umanitară și economică severă. Mulți venezueleni trăiesc în sărăcie extremă, iar milioanele de oameni au părăsit țara.

Regimul a folosit instrumente precum falsificarea rezultatelor electorale, persecuția legală, încarcerarea criticilor și controlul instituțiilor statului pentru a menține puterea.

În fața acestor condiții, Machado și ceilalți membri ai opoziției au organizat mobilizări civice, au colectat și publicat rezultatele locale ale voturilor înainte ca regimul să poată manipula datele, și au pledat pentru dreptul la vot liber și just.

Semnificația simbolică

Alegerea Mariei Corina Machado marchează un semnal puternic din partea Comitetului Nobel: recunoașterea curajului civil, a rezistenței pașnice și a luptei pentru democrație într-un context de represiune severă. Într-o perioadă când autoritarismul și suprimarea libertăților câștigă teren în lume, premierea ei reamintește că libertatea, drepturile fundamentale și voința poporului nu pot fi abandonate.

În cuvintele Comitetului: „Maria Corina Machado a arătat că instrumentele democrației sunt și instrumente ale păcii. Ea întruchipează speranța unui viitor diferit, în care drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt protejate, iar vocile lor sunt auzite.”

Donald Trump nu a câștigat nici anul acesta râvnitul premiu

Printre favoriții ediției din acest an a premiului Nobel pentru Pace s-a aflat și Donald Trump, președintele Statelor Unite.

Implicara sa în încetarea conflictului dintre Azerbaidjan și Armenia, încercările de a închiea războiul din Ucraina și implicarea activă în remedierea conflictului dintre Israel și Palestina, au fost argumentele celor care îl vedeau drept favorit la râvnitul trofeu.

Liderul american a căutat în repetate rânduri să fie în centrul atenţiei comitetului Nobel încă din primul său mandat.

„Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace”, le-a spus el recent delegaţilor la Naţiunilor Unite.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: donald trump, premiul Nobel, venezuela, premiul nobel pentru pace,

Dată publicare: 10-10-2025 12:18

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”
Stiri actuale
Unde au fost găsiți zeci de saci cu nisip furați de pe străzile Constanței, în timpul ciclonului. „Îi folosește la pisici”

Zeci de saci cu nisip, așezați preventiv zilele trecute la inundații pe străzile din Constanța, au dispărut. Angajații municipalității și-au dat seama că lipsesc când au venit să-i adune pentru a-i depozita în caz de vreme rea.

Eleva care a amenințat un coleg cu briceagul la un liceu din Târgu Jiu a fost plasată sub control judiciar
Stiri actuale
Eleva care a amenințat un coleg cu briceagul la un liceu din Târgu Jiu a fost plasată sub control judiciar

Tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Târgu Jiu, a fost reținută de polițiști după ce l-a amenințat cu un briceag pe un elev de 15 ani.

Viktor Orban, preocupat de averile românilor. Lupta pentru restabilirea „echilibrului economic și financiar”
Stiri actuale
Viktor Orban, preocupat de averile românilor. Lupta pentru restabilirea „echilibrului economic și financiar”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că Ungaria este interesată de succesul economic al României și își dorește să trăiască în pace și cooperare cu vecinii săi.

Recomandări
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei
Stiri externe
Analiză: Cum este alimentată economia de război a Rusiei chiar de România și de restul aliaților europeni ai Ucrainei

Mai multe ţări din UE înregistrează o creştere a importurilor de energie din Rusia în 2025, iar printre acestea se numără Franţa, Olanda, România şi Portugalia. În cazul României, este vorba de o creştere de 57%.

Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump
Stiri externe
Guvernul israelian a validat acordul de armistițiu cu Hamas. Ce prevede prima fază a planului întocmit de Trump

Guvernul israelian a validat, joi seară, acordul de armistițiu cu Hamas și planul pentru eliberarea ostaticilor. Încetarea focului va intra în vigoare vineri noapte, după 2 ani de război în Gaza.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 10 Octombrie 2025

03:12:14

Alt Text!
La Măruță
9 Octombrie 2025

01:31:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Octombrie 2025

01:45:37

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28