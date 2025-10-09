Premiul Nobel pentru Literatură 2025 se anunță astăzi. Mircea Cărtărescu este printre principalii favoriți

După ce în 2024 a premiat-o pe sud-coreeana Han Kang, prima femeie asiatică care a primit Premiul Nobel pentru Literatură, Academia Suedeză ar putea opta joi pentru un autor occidental.

Mai mulţi critici literari chestionaţi de AFP mizează anul acesta pe un bărbat european sau din lumea anglo-saxonă.

Cei mai evidenţiaţi sunt australianul Gerald Murnane, românul Mircea Cartărescu, maghiarii Laszlo Krasznahorkai şi Peter Nadas, precum şi elveţianul Christian Kracht.

Academia Suedeză asigură că se concentrează exclusiv pe calitatea literară a operelor care îi sunt prezentate.

Dar, deşi membrii săi „nu spun în mod explicit că se gândesc în termeni de reprezentare (de gen, de ţară, n.r.), putem totuşi să ne uităm la listă şi să vedem că există puţin din asta”, subliniază Lina Kalmteg, jurnalistă culturală la radioul public suedez SR.

America de Sud nu a mai avut niciun laureat din 2010, când a fost premiat peruanul Mario Vargas Llosa, notează Kalmteg. Ea le menţionează pe scriitoarele mexicane Fernanda Melchor şi Cristina Rivera Garza ca potenţiale câştigătoare.

Doar 18 femei au obținut premiul Nobel

De la înfiinţarea sa, Premiul Nobel pentru Literatură a fost dominat de bărbaţi şi de literatura occidentală. Dintre cei 121 de laureaţi, doar 18 femei au obţinut premiul, iar o minoritate dintre autorii premiaţi sunt de limbă asiatică sau din Orientul Mijlociu. Nicio limbă africană nu este reprezentată.

Este dificil să se cunoască motivele selecţiei: deliberările juriului sunt păstrate secrete timp de 50 de ani.

În lipsa unei alternative mai bune, componenţa Academiei Suedeze, care acordă premiul după ce examinează propunerile unui colegiu de literaţi şi academicieni prin intermediul comitetului său Nobel, a fost supusă unei analize minuţioase.

Zguduită de scandalul #Metoo din 2018, Academia s-a reînnoit, iar mai mult de jumătate dintre membrii săi s-au schimbat.

De atunci, se realizează un reechilibru între femeile şi bărbaţii premiaţi.

„Autori precum Han Kang ar fi fost de neconceput acum cinci sau şase ani”, analizează redactorul-şef cultural al DN, care observă că cercul literar a privilegiat mult timp autori specializaţi şi mai în vârstă.

Câştigătorul va fi anunţat joi, la ora 14.00, ora României. Premiul său este în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).

