Sectorul bugetar de unde nu se taie niciun salariu, pentru că nu au de unde. Angajații de aici au doar 3.000 lei pe lună

Cultura
17-01-2026 | 13:05
oameni pe strada
Shutterstock

Guvernul nu va tăia salariile din Cultură pentru că oamenii de aici au oricum cele mai mici venituri din sectorul bugetar, spune ministrul Culturii, Andras Demeter. Potrivit acestuia, mulți angajați au salarii și de doar 3.000 de lei pe lună.

autor
Cristian Anton

Ministrul Culturii, András Demeter, afirmă că angajaţii bibliotecilor publice şi muzeelor au salarii de unde nu se poate tăia şi a explicat că ei se află în această situaţie deoarece nu au fost printre beneficiarii acelor creşteri mărunte, dar succesive, realizate pe Legea 153 a salarizării din fonduri publice.

András Demeter a fost întrebat, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, dacă premierul Ilie Bolojan i-a cerut să mai facă reduceri la Ministerul Culturii.

”Nu, evident, indicaţiile sunt general valabile, sunt pentru toţi doar că cu toţi suntem de acord şi premierul a înţeles şi era foarte bine documentat că, mai ales în materie de salarizare în domeniul culturii în special două domenii, biblioteciile publice şi muzeele, au nişte salarii de unde chiar nu se poate tăia”, a afirmat ministrul Culturii.

El a fost întrebat cam ce salarii au acei angajaţi.

Citește și
ilie bolojan
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

”Salarii extrem de mici pentru că ei nu au fost beneficiarii acelor creşteri mici, mărunte, dar oarecum succesive care au fost operate pe legea 153 a salarizării din fonduri publice. Nu vreau să spun, pentru că de Ziua Culturii chiar nu vreau să stric această umbră de sărbătoare...”, a precizat András Demeter.

În ceea ce priveşte nivelul salariilor, el a admis că, ”din păcate”, acestea sunt în zona 3-4.000 de lei.

”Trebuie să lucrăm la îmbunătățirea raportului dintre subvenție și venituri proprii”

”În toate aceste instituţii am putea lucra şi asta este un proiect pe care l-am discutat şi cu premierul, ar trebui să lucrăm la îmbunătăţirea raportului dintre subvenţie şi venituri proprii. Dacă ne ducem la definiţia din legea 500 a finanţelor publice, acolo noţiunea de subvenţie este definită ca o sumă alocată din fonduri publice în completarea veniturilor proprii. În majoritatea instituţiilor realitatea este aşa. Veniturile publice reprezintă un procent care se cifrează de la 5 la maxim, 20-25% şi majoritatea este subvenţia. Deci acest raport ar trebui cumva schimbat”, a spus ministrul Culturii.

El a explicat că nu au cum creşte veniturile dacă nu reînnoieşte oferta.

”Acum e adevărat şi astăzi am spus că în majoritatea cazurilor, atunci când vorbim de ofertă publică, dar şi la oferta privată, dacă tu nu reînnoieşti conţinutul, oferta, dar şi la editorial la fel este, dacă tu tot timpul ai da o redifuzare a acestui dialog şi n-aţi avea alţi interlocutori, atunci n-ai cum să creşti veniturile, n-ai cum să creşti preţul biletelor. Deci tu trebuie să ai un fond prin care să investeşti în valoare nou creată care poate atrage după sine preţuri mai ridicate la început care treptat se adaptează la scăderea firească a interesului”, a mai afirmat András Demeter.

Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural

Sursa: News.ro

Etichete: salarii, angajati, cultura,

Dată publicare: 17-01-2026 13:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
GALERIE FOTO Superba Niina Petrokina a cucerit al doilea său titlu european la patinaj artistic
Citește și...
Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant
Stiri actuale
Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă, în judeţul Dolj, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar de delapidare şi fals intelectual, în care mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că şi-au însuşit bonuri valorice de carburant.

Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”
Stiri Politice
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții
Stiri Politice
Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Acord în coaliție pe reforma administrației, anunță Cseke Attila. Câți bugetari ar urma să dispară
Stiri Politice
Acord în coaliție pe reforma administrației, anunță Cseke Attila. Câți bugetari ar urma să dispară

Partidele din coaliție au ajuns la o înțelegere asupra reformei administrației publice, transmite Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Forma actuală ar urma să ajungă într-un grup de lucru și ulterior pe traseul legislativ.

Câți bugetari vor fi concediați. Coaliția a ajuns la un acord. Schimbări și în privința veniturilor angajaților de la stat
Stiri Politice
Câți bugetari vor fi concediați. Coaliția a ajuns la un acord. Schimbări și în privința veniturilor angajaților de la stat

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi eliberați din funcție. În plus, cumulul pensiei cu salariul a fost interzis, la stat, dar tot există o portiță.

Recomandări
Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării
Stiri externe
Tensiuni în jurul Groenlandei. Donald Trump ameninţă cu taxe vamale pentru susţinerea anexării

Donald Trump ameninţă cu taxe vamale ţările care nu susţin planurile sale de a anexa Groenlanda.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius
Stiri actuale
Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Gerul a pus stăpânire pe mare parte din România, în special pe zona Moldovei. La Miercurea Ciuc, sâmbătă dimineață au fost și minus 21 de grade Celsius, iar la Botoșani, termometrele s-au oprit la minus 17 grade.  

Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România
Stiri externe
Șase indivizi au fost arestați în Lituania pentru incendierea unei fabrici militare. Suspecții au legături cu România

Autoritățile din Lituania au anunțat că Serviciul de Informații al Rusiei a coordonat un grup de 6 indivizi care ar fi pus la cale incendierea unei fabrici de echipamente militare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 17 Ianuarie 2026

02:10:25

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59