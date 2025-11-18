Liderii coaliției sunt de acord să se taie și de la bugetari dar fiecare are o listă proprie de „speciali” și de excepții

Coaliția de guvernare a decis: ministerele trebuie să taie anul viitor 10% din cheltuielile cu salariile.

Însă, deși există un acord politic, liderii nu au reușit să stabilească un mecanism comun de aplicare și nici nu este clar deocamdată dacă toată lumea se va supune regulilor. Șeful PSD susține că la Educație și Sănătate nu ar trebui făcute modificări. Un mesaj similar are și ministrul Apărării.

În 2026 toate ministerele trebuie să taie cu 10% cheltuielile de personal. Ordonatorii principali de credite își pot alege procentele pentru fiecare instituție în parte, însă reducerea cumulată va trebui să fie în final de 10% peste tot.

Val de nemulțumiri

Deși există un acord politic, nemulțumirile nu au întârziat să apară. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că Educația, care ar fi tăiat aproximativ 6% în pachetul unu, ar urma să mai reducă doar diferența până la 10%, adică 4 procente.

Sorin Grindeanu: Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-a făcut reducere. La educație, prin pachetul 1 s-au luat anumite măsuri care nu se poate, peste acele măsuri, să vii încă odată cu încă 10%. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul.

La rândul său, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că nu este de acord cu reducerile de salarii sau de personal în zona militară, invocând contextul de securitate.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: S-a vorbit numai despre cheltuieli de personal. Pentru că de la minister la minister realitățile sau proporțiile prin care sunt făcute cheltuielile sunt diferite. Într-un fel arată proporțiile la transporturi, apărare, dezvoltare. De aia au fost discuții doar despre cheltuieli de personal. Cumva ieri discuțiile mergeau către ideea de a tăia peste tot 10% din fondul de salarii, dar eu nu sunt de acord!

Și cei din PNL sunt de părere că la militari și polițiști nu ar trebui să existe modificări de salarii.

La rândul lui, președintele UDMR, Kelemen Hunor, transmite că singura excepție ar trebui făcută la Educație.

Pentru administrația locală sunt analizate două variante: reducerea cu 30% a personalului din primării sau cu 10% a cheltuielilor cu personalul la nivelul fiecărei instituții administrative.

Discuțiile despre concedieri și tăieri de salarii au dus la un nou protest în Parlament. Angajații se plâng că au lefuri mici care fac imposibilă atragerea de personal calificat.

