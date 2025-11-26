Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural

Potrivit celui mai recent barometru cultural, 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Iar peste 80% nu au ascultat un audiobook.

De asemenea, doar 10% au fost la un spectacol de teatru, și 16 la sută, la festivaluri de muzică. În schimb, peste 66% se uită zilnic la televizor.

Potrivit barometrului cultural, în ultimele șase luni doar o treime dintre români au vizitat un monument istoric şi doar 20% un muzeu sau o expoziție de artă.

Mersul la cinematograf este menționat de 18%, iar participarea la festivaluri de muzică de 16%. Iar la teatru au fost doar 10% şi la bibliotecă 8 la sută.

În ultimele șase luni, 16% au mers la competiții sportive, iar 15% au preferat spectacolele de divertisment, mall-ul sau ieșirile la restaurante.

Mersul la club sau discotecă aproape că a dispărut din rutina socială — doar 5% declară că au mai fost în ultimele 6 luni.

Cea mai puternică rămâne însă comunitatea. 79% dintre români participă la întâlniri cu rude sau prieteni, iar 50% merg la biserică.

În România, cultura se consuma acasă, pe ecran, dar nu prin lectură.

În ultimele 12 luni, 66% dintre români au urmărit zilnic programe informative la televizor, iar 39% s-au uitat la filme prin cablu. 26% consumă zilnic divertisment la televizor, iar 61% ascultă muzică în fiecare zi.

În schimb, lectura rămâne în plan secund: 46% nu au citit nicio carte tipărită în ultimul an, iar 81% nu au ascultat niciodată un audiobook.

Autorităţile spun că tabloul nu e atât de negativ - public există, dar trebuie convins să iasă din casă. Specialiştii atrag însă atenţia că educaţia are un rol decisiv: școala, familia şi instituţiile culturale trebuie să formeze, încă din copilărie, reflexul de a merge la muzeu, teatru şi bibliotecă.

