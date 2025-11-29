Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți”

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie prezintă sâmbătă 25 de puncte ,,negre" ale Guvernului Bolojan, arătând că, la capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte pe toţi.

”O altă faţă a guvernării Bolojan. Cele 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan. În data de 25 noiembrie 2025, premierul Ilie Bolojan declara: Situaţia din România s-a îmbunătăţit! Serios, domnule premier? O duc românii mai bine? Haideţi să vedem!”, scrie FNSA pe Facebook.

Federaţia acuză că ”România a pierdut 9 miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă sub mandatul premierului Bolojan”. ”V-aţi lăudat cu surle şi trâmbiţe că PNRR-ul a fost renegociat cu Comisia Europeană şi vom primi 21 de miliarde de euro. Adevărul e altul: România a pierdut 9 miliarde de euro la această renegociere, pentru că PNRR-ul iniţial avea o sumă totală de 30 de miliarde de euro!”, spune FNSA. Federaţia mai spune că bilanţul premierului este ”zero reforme reale”.

”Dacă a văzut cineva vreo urmă de reformă pe undeva, acum e momentul să spună!”, arată Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

Sindicaliştii spun că inflaţia continuă să crească - 9,66% acum.

”Guvernul Bolojan a contribuit chiar la creşterea inflaţiei prin majorarea TVA la 21%, în loc să contribuie la scăderea acestui indicator. Majorarea TVA-ului, accizelor şi altor taxe, intrate în vigoare la 1 august 2025, măsuri care au dus la creşterea preţurilor şi la reducerea puterii de cumpărare a populaţie. măsuri care s-au transferat direct în creşteri de preţuri la raft şi s-au văzut şi în cifrele tot mai mari ale inflaţiei. Şi vorbim aici de toate categoriile. Produse alimentare, nealimentare sau servicii. Asta indică şi că e un fenomen general, nu unul restrâns la segmente izolate. Iar asta a pus presiune pe bugetele familiilor”, arată FNSA.

Potrivit sindicatului, Euro se apropie de 5,10 lei iar România nu contează pentru SUA.

”Americanii îşi retrag jumătate dintre efectivele militare din România, potrivit anunţului oficial din 29 octombrie 2025. Declaraţiile de avere şi interese nu vor mai fi publicate şi nu vor mai cuprinde detalii despre averile soţilor şi copiilor. Este decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) de la sfârşitul lunii mai 2025. Datoria publică se apropie de 60% din PIB! În iulie 2025, datoria publică a urcat la 58,9% din PIB. A îngheţat salariul minim pentru anul 2026. Aţi aruncat, deci, în sărăcie aproape 2 milioane de români”, spune Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

Potrivit FNSA, rata şomajului continuă să crească şi a ajuns în august la la 5,9%, potrivit datelor INS, cu aproximativ 481.000 de persoane fără loc de muncă

. ”Două mari companii - DACIA şi OMV Petrom dau afară câte 1.000 de oameni. Patronatele din construcţii anunţă că dau afară 50.000 de oameni. Alte zeci de companii din toată ţara au anunţat deja că trimit în şomaj mii de oameni. Să amintim că după ce forţaţi companiile şi administraţia publică să trimită lucrătorii în şomaj, v-aţi propus să tăiaţi şi din indemnizaţia de şomaj?”, arată FNSA.

”Aţi propus şi aţi girat în Guvern, la portofoliul ,,Apărare”, un politician care recunoaşte că a minţit în propriul CV! Ionuţ Moşteanu a declarat în data de 27 noiembrie 2025 că n-a absolvit Universitatea Athenaeum din Bucureşti, deşi a trecut-o în CV pe vremea când lucra la TAROM. Ulterior, în 28 noiembrie 2025, ministrul Ionuţ Moşteanu nu şi-a dat demisia. Aţi intrat în război cu magistraţii şi i-aţi transformat în răul societăţii. Dar nu v-aţi atins de pensiile speciale cu adevărat niciodată! De pildă, de cele ale parlamentarilor! Aţi tăiat din sporurile angajaţilor din administraţie (plafonarea sporului pentru condiţiile vătămătoare sau pentru cei care lucreză cu fonduri europene), dar n-aţi redus numărul de membri în Consiile de administraţie şi n-aţi tăiat nici din indemnizaţiile acestora! Aţi taxat mamele, văduvele, veteranii de război şi călugării prin neexceptarea acestora de la plata CASS. Mare economie aţi făcut! S-a văzut în datoria publică! Aţi tăiat bursele studenţilor!.I-aţi pus pe profesori să muncească mai mult, aţi aglomerat clasele şi aţi redus din nr. de profesori plătiţi cu ora, astfel! Un profesor este plătit pe oră cu 23 de lei brut, adică 12,7 lei în mână. Practic, doar 2 euro pe oră. Mai puţin decât un muncitor necalificat!”, acuză Federaţia. ”Aţi mai comis o premieră: pentru prima dată un angajat al Guvernului - ofiţer de presă la Palatul Victoria - a fost pus să împingă jurnaliştii doar pentru că dvs. refuzaţi să daţi declaraţii pe holurile Parlamentului!”, spun sindicaliştii din administraţie.

”N-aţi tăiat mai nimic de la partide, de vreme ce subvenţiile sunt în 2025 la nivelul anului 2023! De scăderea numărului de parlamentari, nimic? Dar de sumele forfetare destinate acestora? România a plătit dobânzi de peste 11 miliarde de euro! Am ajuns să plătim dobânzi mai mari ca Grecia pe vremea când era în criză financiară! Creştere cu 35% a numărului de firme în insolvenţă. Sunteţi primul premier din istoria ţării care îşi numeşte purtătorul de cuvânt şef în conducerea unui organism de presă: Radioul Public. Cu siguranţă, doamna Dogioiu nu se va ocupa ca punctajele de comunicare să ajungă în emisia radio. Aţi eliminat facilităţile pentru salariaţii din domeniul IT şi firmele de IT concediază pe capete (ex: Oracle România dă afară peste 400 de oameni, Bidefender peste 200. De asemenea, alte companii din România precum Amazon, Endava şi Vodafone au concediat porţiuni semnificative din forţa de muncă. Aţi eliminat facilităţile pentru salariaţii din construcţii. Există riscul ca 50.000 de angajaţi din companii de construcţii, la nivelul întregii ţări, să fi disponibilizaţi. Unele companii deja se pregătesc să se închidă. Peste 5.000 de angajaţi din sectorul bancar au rămas fără locuri de muncă. Consumul s-a prăbuşit. Datele INS ne arată că de la o lună la alta consumul a scăzut cu peste 7%. Potrivit Eurostat, avem printre cele mai mari scăderi la nivel european. Românii au început să fie mai atenţi la cheltuieli, să reducă achiziţiile neesenţiale şi să se orienteze către produse şi servicii mai ieftine. Această tendinţă indică o schimbare de comportament determinată de scumpiri şi de incertitudinea economică”, spune Federaţia.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie îl acuză pe Bolojan că este ”primul premier din istoria României acuzat că a stat patru luni ilegal în fosta vilă a lui Băsescu”.

”În data de 27 octombrie, premierul a declarat că nu a stat ilegal în fosta vilă de protocol a lui Traian Băsescu şi a explicat că din considerente de securitate a fost mutat într-o casă care era disponibilă şi a aflat abia apoi că aceasta era fosta locuinţă a lui Băsescu”, spune Federaţia.

”Sunt 25 de puncte „negre” ale Guvernării Bolojan! Nicidecum România nu o duce mai bine. La capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte pe toţi! Asta e România ,,îmbunătăţită”?”, sublliniază Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie.

