Novak Djokovici, înainte de Openul Australiei: „Când sunt sănătos, pot învinge pe oricine”

Deşi este încă în căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam, sârbul în vârstă de 38 de ani asigură că nu este obsedat de acest obiectiv, dar se consideră capabil să rivalizeze cu Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz, mai ales la Melbourne.

„A 21-a participare… Este incredibil. Mereu mă emoţionează să revin aici. La Melbourne m-am calificat pentru primul meu turneu de Grand Slam, în 2005, jucând în prima rundă, în sesiunea de noapte, pe Rod Laver Arena, împotriva lui Marat Safin, care a câştigat apoi titlul. Am o lungă istorie aici. Este Grand Slam-ul meu cel mai fructuos şi întotdeauna mi-a plăcut să joc în Australia. Sunt foarte motivat să încep acest nou sezon şi încerc să nu iau niciodată ca pe ceva de la sine înţeles oportunităţile care mi se oferă”, a declarat Djokovici.

„24 nu este un număr rău”

Întrebat despre posibilitatea de a câştiga al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră, Djokovici a răspuns: „Încerc să mă concentrez pe ceea ce am realizat deja, nu pe ceea ce aş putea realiza în continuare. Sper că se va întâmpla, desigur, dar 24 nu este un număr rău. Trebuie să apreciez acest lucru, să-mi amintesc cariera incredibilă pe care am avut-o şi să mă eliberez puţin de această presiune inutilă. Există întotdeauna presiune şi aşteptări, evident, dar nu cred că este necesar să abordez turneele de Grand Slam cu o mentalitate de tipul «acum sau niciodată», «totul sau nimic». Nu cred că este util şi nici că mă ajută să dau ce am mai bun.

Sunt pur şi simplu recunoscător că am o nouă şansă, mai ales aici, unde am câştigat de zece ori. Ştiu că atunci când sunt sănătos, când reuşesc să pun toate piesele puzzle-ului laolaltă în ziua cea mare, cred că pot învinge pe oricine. Dacă nu aş avea această determinare şi încredere în mine, cu siguranţă nu aş fi aici să vă vorbesc”.

„Când sunt sănătos, pot învinge pe oricine”

Djokovici consideră că Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz sunt la un nivel superior faţă de ceilalţi, dar apreciază că are şanse mari de reuşită la Melbourne. „Desigur, Jannik Sinner şi Carlos Alcaraz joacă în prezent la un nivel diferit faţă de ceilalţi. Este un fapt. Dar asta nu înseamnă că ceilalţi nu au nicio şansă. Personal, eu am întotdeauna şanse, mai ales aici.

Sunt întrebat adesea când va veni sfârşitul pentru mine, dar nu vreau să vorbesc despre asta şi nici să mă gândesc la asta în acest moment. Sunt aici, joc. Când va veni momentul şi va deveni clar în mintea mea, vom putea vorbi despre turneul de adio. Dar, deocamdată, sunt încă pe locul 4 mondial, joc în continuare la cel mai înalt nivel şi nu văd niciun motiv să atrag atenţia asupra acestei discuţii.

Sincer să fiu, îmi lipseşte puţină energie în picioare pentru a putea rivaliza cu aceşti băieţi la finalul unui Grand Slam. Dar dau tot ce am, aşa cum am făcut în 2025, şi cred că am jucat foarte bine şi i-am provocat de fiecare dată. Am pierdut trei din cele patru semifinale de Grand Slam împotriva lui Sinner sau Alcaraz. Ştim cât de buni sunt şi merită pe deplin locul lor. Încerc mereu să rămân în joc”.

Pentru jucătorul sârb, abordarea faţă de turneele de Grand Slam nu s-a schimbat. „Să fii numărul 4 mondial fără să devii obsedat de asta este foarte bine. Evident, un clasament mai bun îţi permite să ai trageri mai bune în primele tururi. Dar asta nu schimbă abordarea mea faţă de turneele de Grand Slam. Prioritatea mea rămâne să am grijă de corpul meu, să abordez fiecare meci ca pe o finală, construind în acelaşi timp o dinamică şi evitând să irosesc energie inutil.

Sper doar să pot ajunge departe şi să am şansa să îi înfrunt. Pe unul dintre ei sau pe amândoi. Mi-ar plăcea foarte mult. Vom vedea dacă se va întâmpla”.

