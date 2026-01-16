Cererea de suspendare a doi judecători CCR se judecă azi la CAB. De ce sunt contestați Mihai Busuioc și Dacian Dragoș

Stiri actuale
16-01-2026 | 11:05
Curtea de Apel Bucuresti

Curtea de Apel Bucureşti ar trebui să pronunţe o soluţie pe cererile depuse de avocata AUR, Silvia Uscov, prin care se solicită suspendarea numirilor lui Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş la CCR.

autor
Adrian Popovici

În cazul lui Mihai Busuioc lucrurile sunt destul de clare, pentru că el are o decizie de la Curtea Constituţională din 1 iulie 2025, prin care s-a stabilit că numirea sa este constituţională, iar deciziile CCR nu pot fi desfiinţate de instanţele de judecată, notează CCR.

Situaţia lui Dacian Cosmin Dragoş, numit la CCR de preşedintele Nicuşor Dan, este mai complicată.

Avocata Silvia Uscov susţine că Dacian Cosmin Dragoş nu îndeplineşte una dintre condiţiile pentru a fi numit în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Conform reclamantei, această vechime trebuie să fie realizată în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară, dar exclusiv cu profil juridic.

Însă, spune Silvia Uscov, Dacian Cosmin Dragoş a activat ca profesor universitar la Facultate de drept doar aproximativ 3 ani şi 4 luni (perioada octombrie 1998 - februarie 2002), iar restul carierei sale s-a desfăşurat la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative de la Universitatea Babeş Bolyai, care, deşi predă materia de drept, nu constituie învăţământ juridic superior în sensul constituţional şi legal al acestei noţiuni.

În timpul procesului, reprezentantul Administraţiei Prezidenţiale a solicitat respingerea contestaţiei depuse de avocata Silvia Uscov, pe motiv că cererea acesteia a fost depusă tardiv. El a explicat că decretul preşedintelui Nicuşor Dan privind numirea lui Cosmin Dragoş la CCR a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 8 iulie 2025, iar reclamanta avea termen 30 de zile pentru depunerea unei plângeri prealabile. Or, această plângere a fost depusă pe data de 30 decembrie 2025.

De asemenea, avocata avea termen 30 de zile să depună o cerere de suspendare a executării decretului, din momentul în care a aflat de numirea lui Dacian Cosmin Dragoş, iar pe data de 16 iulie 2025, Silvia Uscov a postat pe o reţea de socializare un mesaj cu referire la numirea acestuia la CCR.

Pe de altă parte, consilierul juridic a arătat că la dosar există dovezi care atestă faptul că Dacian Cosmin Dragoş a predat exclusiv discipline cu caracter juridic, norma sa didactică fiind compusă din următoarele discipline: Drept administrativ, Uniune Europeană, Dreptul achiziţiilor publice şi Dreptul muncii.

De asemenea, el a lucrat în activităţi conexe ca expert ştiinţific, cercetător ştiinţific şi consilier, fiind unul dintre experţii angajaţi de statul român într-un litigiu internaţional.

De menţionat că Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.

Dacă Dacian Cosmin Dragoş va fi suspendat de instanţă, decizia este executorie, chiar dacă nu este definitivă, iar dezbaterile de la CCR pe proiectul privind pensiile speciale vor intra în blocaj.

Sursa: Agerpres

Etichete: CCR, Curtea de Apel,

Dată publicare: 16-01-2026 11:05

