Ministrul Culturii trimite angajații în concediu fără plată. Instituțiile culturale nu mai au voie să cumpere cărți

Cultura
07-10-2025 | 18:19
teatru
Shutterstock

Ministrul Culturii, Demeter Andras, le cere instituțiilor din subordine să trimită angajații în concediu fără plată, spunând că ministerul mai are bani doar pentru plata salariilor pe octombrie. Oamenii din domeniu anunță proteste în toată țara.

autor
Cristian Anton

Ministrul Culturii, Demeter Andras, trimite angajații în concediu fără plată, spunând că ministerul mai are bani doar pentru salariile din octombrie. Instituțiile de cultură nu mai au voie, ”prin lege”, să facă aproape niciun fel de cheltuieli. Printre altele, li s-a interzis să mai cumpere cărți. 

În replică, oamenii din cultura românească încep să se organizeze, fac apel la solidaritate și anunță proteste în toată țara.

Ministrul Culturii, Demeter Andras, afirmă, într-o circulară transmisă către instituţiile subordonate că fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în octombrie, însemnând că ultimele două luni din acest an ”se află sub semnul întrebării”.

Interesant este faptul că ministrul care trimite, printre alții, actorii din România în concediu fără plată este, la rândul său, actor.

În replică la anunțul ministrului, oamenii din cultură încep să se organizeze în vederea declanșării unor proteste.

Federația Teatrelor Metropolitane a transmis marți un ”comunicat de proteste și solidaritate”, prin care scot în evidență un fapt incontestabil: ”Cultura nu este un sector consumator de resurse, ci un spațiu vital al sensului și al dialogului social”.

Federația Teatrelor Metropolitane din București își exprimă solidaritatea deplină cu Teatrul German de Stat Timișoara și cu toate instituțiile de cultură publice din România afectate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2025.

Această măsură, care limitează posibilitatea de a angaja cheltuieli pentru activitățile de bază, blochează funcționarea normală a instituțiilor culturale și pune în pericol producțiile teatrale, proiectele artistice, dar și stabilitatea comunităților profesionale din domeniu.

Considerăm că tratamentul uniform aplicat tuturor sectoarelor bugetare, fără a ține cont de specificul activităților culturale, arată o lipsă gravă de înțelegere față de rolul artei în viața publică.

Cultura nu este un sector consumator de resurse, ci un spațiu vital al sensului și al dialogului social.

Federația Teatrelor Metropolitane din București solicită Guvernului României și Ministerului Culturii să corecteze de urgență aceste prevederi și să protejeze dreptul cetățenilor la acces real la cultură, așa cum este garantat de Constituția României”.

Mesajul prin care ministrul Culturii își trimite colegii în concediu fără plată 

Revenind la ministrul Culturii, acesta a transmis că instituţiile din subordine au termen până marţi, la ora 18.00, să prezinte măsurile ce vor fi întreprinse pentru asigurarea cheltuielilor de personal până la finalul anului.

De asemenea, ministrul recomandă ca, în situaţii excepţionale, să adapteze programul de activitate al salariaţilor la obiceiurile de consum cultural al comunităţii căreia se adresează oferta instituţiei.

”Astfel, în perioade cu interes scăzut, poate fi luată în calcul inclusiv soluţia extremă de reducere majoră a activităţii, recurgând la concediul fără plată”, explică Demeter Andras.

”Trecem printr-o perioadă marcată de multe probleme financiare, perioadă pe care trebuie să o depăşim sperând că sacrificiile de acum vor crea premisele unor vremuri mai bune. La greutăţile pe care le-am întâmpinat împreună an de an, se adaugă acum şi măsurile pe care guvernul este nevoit să le adopte pentru a se evita agravarea crizei prin care trecem. Din practica ultimilor ani, în această perioadă, ordonatorii principali de credite solicitau fonduri cu ocazia rectificării bugetului de stat şi de multe ori li se aloca o parte din sumele solicitate. În acest an, bugetul Ministerului Culturii nu a fost diminuat, dar nici nu a fost rectificat pozitiv la cheltuieli de personal pentru instituţiile cu dublă finanţare. Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Culturii cu suma de 56.781 mii lei pentru plata (parţială) a drepturilor salariale pentru direcţiile judeţene pentru cultură şi ORDA, pentru continuarea lucrărilor obiectivele finanţate prin Programul Naţional de Restaurare şi pentru proiectele finanţate prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), pentru asigurarea indemnizaţiilor de merit în cultură, pentru implementarea componentei Economie circulară şi creşterea eficienţei energetice a clădirilor istorice (Proiecte cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR).

La majoritatea instituţiilor subordonate, fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în luna octombrie a.c, însemnând că ultimele două luni din acest an se află sub semnul întrebării. Ministerul a virat către instituţiile subordonate, până la această dată, 80,62% din subvenţia repartizată în buget pentru plata drepturilor de personal pe anul 2025”, afirmă ministrul.

Instituțiile de cultură din România nu mai au voie să cumpere cărți

El subliniază că există instituţii care realizează sau îşi propun investiţii nemotivate de vreo urgenţă, deşi nu-şi pot asigura integral fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale aferente anului 2025.

”Sunt diferite situaţii în care managementul nu dovedeşte precauţie în utilizarea fondurilor alocate şi din acest motiv venim cu avertismentul şi solicitarea să identificaţi şi, dacă este cazul, să aplicaţi planuri de rezervă, acestea însemnând redistribuiri de fonduri, recalculări, renunţări la cheltuieli care nu sunt imperioase sau orice alte măsuri permise de lege. Un alt aspect pe care vă rugam să îl trataţi cu atenţie este utilizarea sumelor provenite din veniturile proprii. Există percepţia că fondurile provenite din surse proprii pot fi cheltuite în mod independent de obligaţiile pe care le are statul. Vă solicităm să luaţi în calcul acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor salariale şi din veniturile proprii ale instituţiilor pe care le conduceţi”, mai arată ministrul în documentul transmis instituţiilor subordonate

El aminteşte că, potrivit legii, nu se vor mai încheia angajamente legale, începând cu data de 02.10.2025 pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la următoarele articole de cheltuieli bugetare: "Bunuri şi servicii" pentru alineatul "Furnituri de birou"; reparaţii curente; bunuri de natura obiectelor de inventar; cărţi, publicaţii şi materiale documentare; consultanţă şi expertiză; pregătire profesională; studii şi cercetări; alte cheltuieli, cu excepţia alineatelor "Chirii", "Prime de asigurare nonviaţă", "Executarea silită a creanţelor bugetare" şi doar în situaţii excepţionale, temeinic motivate, pe bază de memorandum aprobat de Guvern.

”Pentru o bună coordonare şi pentru evitarea unor situaţii grave, având în vedere necesitatea încadrării în fondurile alocate precum şi responsabilitatea gestionării activităţii instituţiei pe care o conduceţi, în calitate de ordonatori de credite, vă rugăm să dispuneţi reevaluarea fondurilor aprobate prin legea bugetară anuală şi comunicarea, cu celeritate, către Direcţia Economică, până în data de 7 octombrie 2025, ora 18.00, a măsurilor ce vor fi întreprinse pentru asigurarea cheltuielilor de personal până la finalul anului. Adresa trebuie sa fie asumată de conducătorul instituţiei şi transmisă cu respectarea termenului indicat. În situaţii excepţionale, vă recomandăm să adaptaţi programul de activitate al salariaţilor la obiceiurile de consum cultural al comunităţii căreia se adresează oferta instituţiei Dvs. Astfel, în perioade cu interes scăzut, poate fi luată în calcul inclusiv soluţia extremă de reducere majoră a activităţii, recurgând la concediul fără plată. Vă mulţumesc în numele colegilor din minister şi în nume personal pentru implicarea Dvs. рe parcursul acestui trimestru de când lucrăm în echipă şi îmi exprim dorinţa de a continua să avem o colaborare bună şi eficientă, depăşind obstacolele şi construind pentru viitor”, afirmă ministrul culturii în finalul documentului.

Cine sunt, de fapt, miniștrii din noul Guvern. Unii se laudă cu doctorate, alții vin cu un trecut controversat în spate

Sursa: StirilePROTV, News.ro

07-10-2025 18:19

