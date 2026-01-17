ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

Anul 2025 a fost cel mai călduros an din 1901 şi până în prezent, conform unei analize a Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), din care mai rezultă că, în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în ţară a crescut cu +0,54°C.

De asemenea, luna iulie 2025 a fost marcată de caniculă extremă, cu şase avertizări generale de cod roşu şi valori maxime de până la 43,4°C la Calafat, respectiv peste 41°C în numeroase staţii din sudul şi vestul ţării.

În paralel, au fost înregistrate episoade de furtuni violente, cu rafale ce au depăşit 150 km/h în Banloc şi 100 km/h în mai multe zone montane şi vestice, relevă analiza citată de Ministerul Mediului.

„Datele oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie arată că anul 2025 a fost marcat de o succesiune fără precedent de fenomene meteorologice extreme (caniculă, secetă severă şi episoade de precipitaţii intense), care confirmă o tendinţă de încălzire accelerată şi o variabilitate tot mai accentuată a vremii”, au transmis, sâmbătă, reprezentanţii Ministerului Mediului.

Ei au menţionat că 2025 se înscrie între cei mai călduroşi ani din istoria măsurătorilor din România, fiind al patrulea cel mai cald an din perioada 1901–prezent, cu o temperatură medie anuală de 11,95°C şi o abatere pozitivă de +1,22°C faţă de media 1991–2020.

Secetă severă, ploi torenţiale şi un număr record de avertizări meteo în 2025

Ministerul Mediului a subliniat că intervalul 2012–2025 reprezintă cea mai caldă perioadă de 14 ani consecutivi din istoria observaţiilor meteorologice naţionale, ceea ce indică o schimbare structurală a regimului termic, excluzând ipoteza unei fluctuaţii izolate.

„Anul 2025 arată cât de rapid se modifică tiparele meteo în România. Nu vorbim doar despre temperaturi mai mari, ci despre o combinaţie tot mai riscantă între caniculă, lipsa apei şi ploi violente într-un timp foarte scurt. Acest lucru ne obligă să regândim modul în care gestionăm apa, solul şi infrastructura de protecţie împotriva dezastrelor. Încă din prima zi a mandatului meu am căutat să aduc alături de Ministerul Mediului specialişti de anvergură în domeniul schimbărilor climatice, capabili să ofere soluţii bazate pe ştiinţă şi date solide. Este o premieră pentru instituţia noastră faptul că astfel de experţi au fost cooptaţi. În perioada viitoare vom prezenta primul rezultat concret al muncii din ultimele luni: normele de gestionare a pădurilor care sunt tot mai afectate de schimbările climatice”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Reprezentanţii Ministerului Mediului au adăugat că, pe termen lung, tendinţa este clară: în ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală în România a crescut cu +0,54°C faţă de perioada 1981–2010, iar în Bucureşti cu +0,49°C. Această evoluţie s-a tradus prin recorduri termice frecvente la nivel zilnic, lunar, sezonier şi anual.

De asemenea, specialiştii au mai arătat că seceta a fost una dintre caracteristicile definitorii ale anului. Au fost şapte luni secetoase, iar iunie 2025 a fost cea mai secetoasă lună din istorie, cu doar 18,9 mm precipitaţii, faţă de media climatologică de 90,5 mm. Vara 2025 a fost a patra cea mai secetoasă vară înregistrată la nivel naţional, Dobrogea fiind regiunea cea mai afectată, cu o medie de doar 34,3 mm precipitaţii.

„La polul opus, 2025 a adus şi episoade de precipitaţii extreme. Luna mai a fost una dintre cele mai ploioase din ultimele decenii, iar octombrie 2025 a stabilit noi recorduri regionale şi naţionale. În prima decadă a lunii octombrie, la 51 de staţii meteorologice s-au înregistrat peste 100 l/mp, iar în mai multe locaţii au fost depăşite maxime istorice de precipitaţii în 24 de ore.

Această alternanţă între secetă şi ploi torenţiale explică şi numărul ridicat de avertizări meteo: în 2025 au fost emise 170 de avertizări generale (14 de cod roşu) şi 3.521 de avertizări nowcasting (77 de cod roşu), cel mai ridicat nivel din ultimii ani”, au mai afirmat reprezentanţii Ministerului Mediului.

