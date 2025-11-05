Guvernul a aprobat reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi concediați

Coaliția de guvernare a ajuns la un acord pentru reforma administrației publice. 13.000 de angajați vor fi eliberați din funcție. În plus, cumulul pensiei cu salariul a fost interzis, la stat, dar tot există o portiță.

Pe de altă parte, crește valoarea tichetelor de masă, iar din 2028 vom avea mai puțini parlamentari.

Într-un final, partidele de la putere s-au pus de acord pe mult disputata reformă a administrației.

Posturile din administrația locală se reduc masiv

O să dispară 30% din numărul total de posturi posibile din instituțiile publice locale, însă nu mai mult de 20% din numărul de locuri de muncă efectiv ocupate. Asta înseamnă că vor fi concediați 13.000 de angajați, așa cum își dorea premierul Ilie Bolojan încă de la început.

Se reduc cu 10% și cheltuielile din administrația publică centrală.

Cumulul pensiei cu salariul va fi restricționat

În același timp, cumulul pensiei cu salariul va fi interzis la stat. Va exista totuși posibilitatea ca pensionarul să se reangajeze, însă va fi nevoit să păstreze cel mult 15% din pensia necontributivă.

Va crește și valoarea tichetului de masă de la 40 de lei brut, cât este în prezent, la 45 de lei brut și nu la 50 de lei, cum se dorea inițial.

Numărul parlamentarilor se va reduce de la 2028

Ei bine, se taie și din numărul de parlamentari. Începând cu legislativul din 2028, Parlamentul va număra cu 10% mai puțini aleși, mai exact 400, în loc de 465.

În plus, Guvernul nu vrea să abandoneze ideea montării Bodycam-urilor pe inspectorii ANAF și testarea poligraf a acestora. Se așteaptă motivarea CCR, care a respins articolul din legea reformei fiscale, pentru a lua decizia fie de a-și angaja din nou răspunderea în Parlament, fie de a introduce o lege în regim de urgență.

