Performanță istorică. Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar

17-01-2026 | 13:41
Dacia a câștigat legendarul Raliu Dakar
IMAGO

Pilotul Dacia, Nasser Al Attiyah (Qatar), a câştigat, sâmbătă, al şaselea său Raliu Dakar, la finalul celei de-a 13-a şi ultimei etape a acestei curse legendare, care se desfăşoară din 2020 în Arabia Saudită.

Ioana Andreescu

Al Attiyah, care s-a impus după 2011, 2015, 2019, 2022 şi 2023, oferă constructorului Dacia primul său triumf în cursă, la doar a doua participare.

Copilotul său, belgianul Fabian Lurquin, care a concurat anterior alături de francezul Sébastien Loeb, obţine prima sa victorie la Dakar.

Locul doi a fost ocupat de spaniolul Nani Roma (Ford), iar pe 3 s-a clasat suedezul Mattias Ekström (Ford).

dacia paris dakar
Dacia se află pe primul loc în legendarul Raliu Dakar, pentru prima oară în istorie | VIDEO

Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) a încheiat pe locul 4.

Gerul a pus stăpânire pe România. Orașul în care s-au înregistrat minus 21 de grade Celsius

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-01-2026 13:22

