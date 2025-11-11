Acord în coaliție pe reforma administrației, anunță Cseke Attila. Câți bugetari ar urma să dispară

Partidele din coaliție au ajuns la o înțelegere asupra reformei administrației publice, transmite Cseke Attila, ministrul Dezvoltării. Forma actuală ar urma să ajungă într-un grup de lucru și ulterior pe traseul legislativ.

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a explicat pentru Știrile ProTV că liderii coaliției au decis ca reforma administrației publice va duce la nivel local la reducere de personal cu 30% pentru fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT). Această reducere ar urma să includă posturi vacante și ocupate, după caz, sau reducerea cheltuielilor de personal cu 10%.

În ceea ce privește instituțiile centrale, acordul politic din coaliție vizează o reducere de cheltuieli de personal cu 10% la nivelul ordonatorilor principali de credite. Această variantă a reformei se va aplica tuturor sistemelor din subordinea ministerelor.

Liderii coaliției ar fi stabilit și o serie de excepții de la această regulă. Mai exact, ar urma să nu fie vizate de reducerea de 10% a bugetelor pentru personal creșele, grădinițele, școlile, liceele, dar și spitalele.

Ilie Bolojan: Reforma administrației, necesară pentru bugetul pe 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că speră că, până la sfârșitul acestei luni, vor rezolva aceste pachete de reformă restante, privind administrația publică și reforma pensiilor magistraților.

„Adoptarea acestor pachete este o necesitate, dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, să ne încadrăm într-o țintă de buget care să se apropie de 6%, pentru a recâștiga încrederea, în așa fel încât să ne scădem dobânzile la care ne împrumutăm, pentru că, dacă nu ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm, gândiți-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci din tot ce avem ca deficit, aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor, este un buget enorm. Pentru a reduce aceste dobânzi, trebuie să dăm senzația – nu doar să o dăm, ci chiar să o facem – că suntem o țară bine administrată, că nu ne risipim banii. Cei pe care îi încasăm, trebuie să îi încasăm, iar aceste pachete sunt obligatorii de adoptat”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

„Eu sper că, până la sfârșitul acestei luni, vom rezolva aceste pachete, în sensul în care reforma administrației publice, locale și centrale este și o necesitate. Am avansat în toată această perioadă. Discuțiile s-au lungit, că niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare, dar sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluție, în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetului, să avem pachetul pe administrație adoptat. Dacă nu adoptăm pachetul pe administrație, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor, pentru că el se bazează pe legile care sunt în vigoare”, a mai spus șeful Executivului.

Bolojan a menționat că nu ne mai putem permite să finanțăm, în măsura în care am finanțat până acum, cheltuieli care nu se justifică, nici în administrația centrală, nici în administrația locală.

Premierul a subliniat că aceste proiecte „au atât efecte care țin de încasarea veniturilor la buget, dar și efecte de echitate socială, de minimă justiție socială”. Întrebat dacă își va asuma răspunderea pe aceste proiecte, premierul a spus că unul dintre ele, cel puțin cel fiscal, poate fi adoptat printr-o procedură parlamentară rapidă.

„Din punctul meu de vedere, pachetul pentru administrație nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului, pentru că este un pachet complex, cu foarte multe propuneri, care, dacă nu rămân într-o formă coerentă, este afectată reforma în administrație. El nu înseamnă doar reducerea de personal, înseamnă foarte multe alte lucruri: creșterea capacității administrației în a încasa impozitele, transferul de competențe, de responsabilități, transformarea ei într-una eficientă, în serviciul cetățeanului”, a explicat premierul.

