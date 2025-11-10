CulturMedia cere demiterea ministrului Culturii: A destabilizat sistemul cultural, criză generată prin mesaje alarmiste

Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan
Federația CulturMedia cere demiterea ministrului Culturii, Andras Demeter, pe care îl acuză de destabilizarea sistemului cultural și generarea unei crize prin mesajele alarmiste transmise public.

 

Cristian Anton

Federaţia CulturMedia trage un semnal de alarmă în legătură cu modul în care Ministerul Culturii gestionează instituţiile culturale din subordine şi solicită demiterea ministrului Culturii, András Demeter, şi intervenţia de urgenţă a prim-ministrului României, a preşedintelui ţării şi a comisiilor parlamentare de Cultură pentru restabilirea legalităţii şi stabilităţii în sistemul cultural public.

Argumentul Federaţiei CulturMedia pentru solicitarea demisiei ministrului Culturii: a destabilizat sistemul cultural, prin lipsa unui dialog real cu instituţiile şi personalul de specialitate; a ignorat obligaţii legale privind transparenţa şi consultarea partenerilor sociali; a generat impredictibilitate şi blocaje instituţionale, afectând interesul public.

Federaţia CulturMedia, organizaţie sindicală reprezentativă la nivel de sector şi semnatară a Contractului colectiv de muncă pentru instituţiile publice de cultură, îşi exprimă public îngrijorarea profundă faţă de modul în care Ministerul Culturii gestionează, în prezent, instituţiile culturale aflate în subordinea sa.

În ultimele luni, sectorul cultural a fost afectat de numeroase decizii administrative imprevizibile, netransparente şi nefundamentate, care au generat instabilitate şi pierderea încrederii profesioniştilor în capacitatea conducerii ministerului de a administra responsabil patrimoniul cultural.

Prin urmare, organizaţia solicită anularea concursurilor de management organizate în condiţii netransparente şi reluarea acestora cu respectarea principiilor legale şi a consultării partenerilor sociali, prin publicarea componenţei comisiilor de concurs, a criteriilor, notelor şi justificărilor; respectarea integrală a Contractului colectiv de muncă sectorial, stoparea oricăror demersuri de reorganizare sau desfiinţare a Institutului Naţional al Patrimoniului, iniţierea, prin dialog, a reformei OUG 189/2008 privind managementul instituţiilor de cultură, dar şi autosesizarea organelor abilitate ale statului pentru verificarea respectării legislaţiei muncii şi a normelor de transparenţă administrativă în cadrul Ministerului Culturii.

”Cultura este interes public, nu experiment administrativ”

Potrivit Federaţiei, criza actuală a fost generată de „mesaje publice alarmiste privind închiderea muzeelor în weekend, cu impact negativ asupra imaginii instituţiilor culturale; comunicarea publică a lipsei fondurilor pentru salarii şi transmiterea către instituţii a opţiunii de concediu fără plată – contrar obligaţiilor legale faţă de angajaţi; proceduri netransparente şi neunitare în organizarea concursurilor de management cultural (comisii nepublicate, justificări necomunicate, rezultate neargumentate); Anunţul intenţiei de desfiinţare a Institutului Naţional al Patrimoniului, fără analiză de impact şi fără consultarea organizaţiilor profesionale; nerespectarea Contractului colectiv de muncă sectorial, document publicat în Monitorul Oficial şi obligatoriu pentru Ministerul Culturii.

Aceste decizii au produs efecte directe: pierderea specialiştilor, blocaje în activitatea instituţiilor, incertitudine bugetară, vulnerabilizarea patrimoniului şi deteriorarea imaginii României în plan internaţional.

În apelul adresat prim-ministrului Ilie Bolojan, preşedintelui Nicuşor Dan, dar şi şefilor Comisiilor de Cultură din parlament, Federaţia concluzionează: „Cultura este interes public, nu experiment administrativ. Patrimoniul nu este negociabil. Oamenii din cultură nu sunt consumabile. CulturMedia rămâne deschisă dialogului instituţional şi disponibilă pentru soluţii, însă nu poate accepta perpetuarea unui climat de instabilitate şi lipsă de transparenţă”. 

Sursa: News.ro

