Percheziții în Dolj, inclusiv la o instituție publică. Mai mulți bugetari sunt suspectați că au furat bonuri de carburant

Şapte percheziţii au loc joi dimineaţă, în judeţul Dolj, inclusiv la sediul unei instituţii publice, într-un dosar de delapidare şi fals intelectual, în care mai mulţi funcţionari sunt suspectaţi că şi-au însuşit bonuri valorice de carburant.

Trei persoane urmează să fie duse la audieri.

”În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Dolj au pus în executare 7 mandate de percheziţie domiciliară, toate în judeţul Dolj, la sediul unei instituţii publice, precum şi la persoane fizice şi juridice. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare şi fals intelectual”, oinformează IPJ Dolj.

Conform sursei citate, funcţionari din cadrul instituţiei publice, cu atribuţii în gestionarea consumului de carburant, sunt bănuiţi că în perioada 2022 – august 2025 şi-ar fi însuşit în interes propriu bonuri valorice de carburant.

”Ulterior, pentru a crea aparenţa de legalitate şi justificarea în interesul instituţiei, aceştia ar fi întocmit înscrisuri false privind folosirea carburantului, prejudiciul cauzat urmând a fi stabilit în urma cercetărilor”, explică IPJ Dolj.

În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii vor pune în executare şi trei mandate de aducere, persoanele în cauză urmând să fie audiate.

