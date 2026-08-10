Corul a impresionat juriul și s-a impus în fața altor 146 de coruri din întreaga lume. 40 de țări de pe toate continentele și-au trimis participanții, iar copiii de la Cluj au fost singurii din țara noastră care au avut șansa de a intra în această competiție mondială.

Sute de ore de repetiții, dirijor, pianist, coregrafie, copiii cu vârste cuprinse între 8 și 19 ani au fost impecabili, iar juriul internațional, extrem de exigent, a felicitat personal dirijorul corului Junior Vip. Copiii au obținut un punctaj uriaș, iar bucuria cea mai mare a fost când și-au dat din mână în mână aurul.

Corul „Junior Vip” are o activitate artistică neîntreruptă de peste trei decenii și este considerat unul dintre cele mai performante ansambluri corale din România. Inițiatorul și dirijorul corului este Anca Mona Mariaș.

Sub conducerea acesteia, corul a susținut peste 700 de concerte și recitaluri în întreaga Europă, a obținut premii importante la competiții naționale și internaționale și a colaborat cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Filarmonica de Stat Transilvania. De asemenea, ansamblul a fost implicat în numeroase proiecte culturale europene.

Delegația României la competiția din Suedia a fost formată din 46 de copii, dirijorul corului și echipa organizatorică și logistică.