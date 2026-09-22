Preşedintele Donald Trump a interzis accesul jurnaliştilor de la CNN, MS NOW şi Politico în sediul preşedinţiei americane, transmite dpa, scrie Agerpres.

Noul canal a început să emită luni seară, iniţial transmiţând discursuri ale lui Trump şi imagini de la exerciţii ale armatei SUA însoţite de comentarii ce lăudau performanţele acestora.

Trump TV emite non-stop

Într-o postare pe X, Casa Albă a afirmat că Trump TV va emite non-stop. Postul a transmis până acum doar anunţuri şi imagini din trecut, nefiind prevăzute producţii originale sau jurnalistice.

Lansarea Trump TV intervine după ce vineri liderul american a anunţat că revocă accesul în Casa Albă pentru jurnaliştii de la CNN, MS NOW şi Politico, disputa de mult timp cu media escaladând. Trump a acuzat cele trei media că răspândesc ştiri false. Măsura este văzută de critici drept o încercare de intimidare şi un atac asupra libertăţii presei.

Luni, CNN, MS NOW şi Politico au dat în judecată administraţia prezidenţială americană, afirmând că acţiunile sale ameninţă „libertatea presei şi dreptul publicului la un jurnalism independent, liber de orice interferenţă guvernamentală.”

Alte media, precum cotidianele The New York Times şi The Washington Post, şi-au redus luni acoperirea foto a lui Trump, în semn de protest.