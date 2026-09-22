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Atac armat în fața unui școli din Turcia. Opt elevi au fost răniți | VIDEO

Stiri externe
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Atac armat scoala turcia x
X.com/MarioNawfal

Un atac armat a avut loc marţi în faţa unei instituţii de învăţământ din vestul Turciei, în Manisa, lângă Izmir, soldându-se cu cel puţin opt răniţi, dintre care unul grav, în rândul elevilor, au relatat mass-media locale, scrie AFP.

autor
Alexandru Toader

Poliţia şi echipele medicale s-au deplasat la faţa locului după atacul care a avut loc în jurul orei 08:00 ora locală şi al cărui autor nu a fost identificat, a precizat postul de televiziune privat NTV, potrivit News.ro.

Suspectul a deschis focul fără un motiv aparent, înainte de a fugi, potrivit presei locale. Ulterior, acesta a fost reţinut.

Ţara a fost zguduită anul acesta de un masacru comis într-o şcoală gimnazială de un adolescent de 14 ani în Kharamanmaras, în sudul ţării, care a provocat moartea unui profesor şi a nouă copii cu vârste cuprinse între 10 şi 11 ani. Autorul, fiul unui poliţist pensionat, a murit la faţa locului. Masacrul, cel mai grav comis vreodată într-o instituţie de învăţământ din Turcia, a dus la demiterea viceministrului Educaţiei.

Un alt incident a avut loc în provincia Sanliurfa, din sud-estul ţării, unde un fost elev a deschis focul în fostul său liceu, rănind 16 persoane, înainte de a se sinucide în faţa poliţiştilor.

Aceste atacuri au stârnit indignarea populaţiei. Preşedintele Recep Tayyip Erdogan, pe lângă demiterea viceministrului educaţiei, a anunţat în aprilie că guvernul va introduce măsuri, în special restricţii privind deţinerea de arme de foc.

Masacrele în şcoli sunt rare în Turcia, unde, potrivit estimărilor unei fundaţii locale, zeci de milioane de arme de foc sunt în circulaţie, majoritatea în mod ilegal.

Sursa: News.ro

Etichete: Turcia, atac armat, elevi,

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