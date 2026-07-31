România a obținut trei medalii de bronz la Olimpiada Internațională de Economie (OIE) 2026, desfășurată la Shenzhen, China, într-o competiție care a reunit 56 de echipe formate din cinci elevi, grație unor liceeni care au beneficiat de programul gratuit de pregătire asigurat de Centrul Român pentru Excelență în Economie (RECE).

Medaliile au fost câștigate de:

Radu Nedea , International British School of Bucharest, București

, International British School of Bucharest, București Robert Bercea , British International School of Timișoara, Timișoara

, British International School of Timișoara, Timișoara Iustin Alexandru Gheorghe, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Ploiești

Din echipa României au mai făcut parte și Giorgio Filippo Sforza, International School of Bucharest, și Iris Voinea, Cambridge School of Bucharest. Lotul a fost condus la Shenzhen de profesorul de economie Cristian Gheorghe, Coordonator Academic al Centrului de Excelență în Economie RECE.

Bilanțul României ajunge astfel la 21 de distincții în opt participări la Olimpiada Internațională de Economie: patru medalii de argint, 15 medalii de bronz și două mențiuni de onoare. OIE este o competiție globală pentru liceeni, susținută de laureatul Premiului Nobel pentru Economie Eric Maskin, care testează competențe de economie, finanțe și rezolvarea unui studiu de caz de business.

De la medalia obținută în China la o nouă competiție internațională

Pentru Robert Bercea, performanța din Shenzhen este urmată de o nouă provocare: acesta va reprezenta România și la prima ediție a International Business and Finance Olympiad, organizată la București între 3 și 6 august, de către RECE. „Cele mai dificile au fost numeroasele luni de pregătire pentru olimpiadă. Am învățat că, alături de o echipă de calitate, poți reuși orice îți dorești. Să reprezint România a fost o onoare, un sentiment pe care îl voi purta mereu cu mine în suflet”, a declarat Robert Bercea.

Giorgio Filippo Sforza, care va studia Economics and Management la University of Oxford, descrie participarea la IEO drept o experiență care i-a schimbat perspectiva asupra economiei: „Cel mai dificil a fost să acopăr volumul foarte mare și divers de materie, specific unei olimpiade internaționale. Am învățat cât de profund este integrată matematica în economie, dar și cum perspectivele din alte domenii pot îmbogăți analiza economică. Să reprezint România a fost o mare onoare, o responsabilitate și o experiență de care voi rămâne mereu mândru.”

Pregătire gratuită, accesibilă elevilor din întreaga țară

Rezultatele la OIE au fost obținute în urma unui program național de pregătire și selecție organizat de RECE, pentru economie, business & finance, la care s-au înregistrat, în anul școlar 2025–2026, peste 500 de elevi din 23 de județe. RECE oferă gratuit, din septembrie până în martie, câte 90 de minute de pregătire online în fiecare săptămână.

Iustin Gheorghe, unul dintre elevii care au urmat acest program din pasiune pentru economie, în paralel cu programa școlară, a spus: „Cea mai mare provocare a fost pregătirea pentru o competiție de nivel internațional, ale cărei cerințe depășesc semnificativ ceea ce este predat în sistemul de învățământ public. Medalia de bronz reprezintă o confirmare a muncii depuse și mi-a întărit convingerea că disciplina, perseverența și dorința continuă de a învăța sunt cheia performanței”.

Cei 20 de elevi care au trecut de selecția națională au participat la un program intensiv de pregătire la sediul EY. Ulterior au fost selectate cele două loturi de câte cinci elevi pentru Olimpiada Internațională de Economie și Olimpiada Internațională de Business și Finanțe. Componenta de economie a fost coordonată de RECE și de o rețea de profesori cu experiență în educația internațională, cea de finanțe de Mădălina Ion, director IM Consulting, iar studiul de caz de business a fost dezvoltat de EY și RECE, cu sprijinul unor specialiști din sectorul energetic, pornind de la o situație investițională complexă și actuală.

La program au contribuit, între alții, prof. univ. dr. Mihai Bușu, prof. univ. dr. Marcel Vulpoi și prof. univ. dr. Roxana Voicu, alături de Ioana Pârvu, Senior Manager EY, Roxana Marcu, Specialist CSR și Educație Financiară BCR, Ionuț Stanimir, BCR, și Mădălina Ion, IM Consulting.

BCR și EY au susținut pregătirea, etapele de testare și o parte din costurile deplasării lotului în China. Programul a fost dezvoltat prin inițiativă civică și prin parteneriate cu mediul privat și universitar, fără finanțare publică.

În cadrul ediției IEO de la Shenzhen, prof. dr. Alexandra Dache, fondatoarea și directoarea RECE, coordonatoarea națională a României și membră a Executive Board IEO, a moderat și IEO Teaching Innovation Forum. Patru finaliști din Vietnam, Cipru, India și Maroc au prezentat practici evaluate pentru inovație pedagogică, impact asupra elevilor, relevanță pentru educația economică și posibilitatea de adaptare internațională.

România lansează la București o nouă olimpiadă internațională

Între 3 și 6 august 2026, Bucureștiul va găzdui prima ediție mondială a International Business and Finance Olympiad – IBFO, fondată și organizată de RECE.

La competiție vor participa fizic 40 de elevi și 16 team leaders din opt țări: Grecia, Hong Kong, India, Japonia, Macao, Noua Zeelandă, Polonia și România.

Echipa României va fi formată din:

Mircea Andrei Huidu – International School of Bucharest

– International School of Bucharest Robert Bercea – British International School of Timișoara

– British International School of Timișoara Bogdan Miheț – Colegiul Național „Sfântul Sava”

– Colegiul Național „Sfântul Sava” Andrei-Vlad Petcu – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”

– Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” Ava Moldovan – Cambridge School of Bucharest.

Deschiderea oficială va avea loc pe 4 august, de la ora 09:00, în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București.

Modelul academic al IBFO a fost inițiat de Christos Benos, Head of Academics al IEO, și Cristian Gheorghe, Academic Coordinator al RECE, ambii membri ai boardului IBFO.

Spre deosebire de concursurile construite predominant în jurul reproducerii unor cunoștințe teoretice, IBFO îi plasează pe elevi în rolul unor consultanți. Aceștia trebuie să analizeze datele financiare ale unei companii, să identifice problema centrală, să calculeze indicatori de performanță, să construiască o strategie, să redacteze un raport profesional și să își apere recomandările în fața unui juriu.

Primele două runde se desfășoară fără acces la internet. Inteligența artificială poate fi utilizată numai pentru realizarea prezentării finale, iar aceasta trebuie să reflecte fidel analiza și recomandările formulate anterior în raportul scris. Tehnologia poate susține comunicarea, dar nu poate înlocui analiza financiară sau argumentarea elevilor.

„Ceea ce mi se pare deosebit la această competiție este faptul că sarcina pornește de la un caz real de business. Este o experiență unică pentru elevi”, a declarat Christos Benos.

În etapa finală, echipele vor avea zece minute pentru prezentarea soluției și vor răspunde apoi întrebărilor juriului, format din reprezentanți ai mediului universitar și de business.

ASE este gazda competiției, FABIZ este partener academic, BCR este partener strategic și gazda finalei, iar EY susține dezvoltarea academică și componenta aplicată. Rompetrol este partener al evenimentului, IM Consulting este partener educațional, iar Bursa de Valori București va fi reprezentată în juriu, prin intermediul doamnei Ileana Botez, Head of Listing.

„România nu trebuie doar să trimită elevi la marile competiții ale lumii. Poate construi aici, la București, competiții la care lumea își dorește să vină. Rezultatul din Shenzhen și lansarea IBFO arată ce se poate întâmpla atunci când școala, mediul universitar și companiile investesc împreună în potențialul elevilor”, a declarat prof. dr. Alexandra Dache.

Despre RECE

Centrul de Excelență în Economie RECE – Romanian Excellence Center in Economics este o organizație educațională independentă care oferă gratuit elevilor din România pregătire în economie, business și finanțe și coordonează participarea României la competiții internaționale de profil.

RECE colaborează cu mediul universitar, companii și profesori din educația națională și internațională și derulează un parteneriat cu Centrul de Excelență al Municipiului București pentru susținerea elevilor capabili de performanțe înalte în economie, administrarea afacerilor și finanțe.

Contact media: Centrul de Excelență în Economie RECE [email protected]