Ansamblul clujean este singurul cor din România calificat la această „Olimpiadă corală” și va concura în prestigioasa secțiune „The Champions Competition”, categoria C2 – „cor de copii”, după selecția realizată de Comitetul Artistic al competiției.

139 de coruri din 34 de țări

La ediția din acest an s-au înscris 139 de coruri din 34 de țări, iar „Junior Vip” va intra în competiție alături de ansambluri din țări precum Australia, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Canada, Cehia, China, Croația, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Ghana, Indonezia, Italia, Marea Britanie, Mexic, Nigeria, Norvegia, Polonia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Thailanda și Zimbabwe.

Organizatorii World Choir Games propun și în 2026 un format adaptat tuturor nivelurilor de experiență corală, structurat în trei secțiuni:

-Festivalul noncompetitiv - cu scopul de a oferi ansamblurilor lumii un format de turism coral privit ca schimb cultural,

-Competiția Deschisă, creată pentru corurile cu mai puțină experiență,

-Competiția Campionilor, destinată ansamblurilor de elită.

Peste 30 de ani de activitate artistică

Corul „Junior Vip” are o activitate artistică neîntreruptă de peste trei decenii și este considerat unul dintre cele mai performante ansambluri corale din România. Inițiatorul și dirijorul corului este Anca Mona Mariaș.

Sub conducerea acesteia, corul a susținut peste 700 de concerte și recitaluri în întreaga Europă, a obținut premii importante la competiții naționale și internaționale și a colaborat cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Filarmonica de Stat Transilvania. De asemenea, ansamblul a fost implicat în numeroase proiecte culturale europene.

Delegația României la competiția din Suedia va fi formată din 46 de copii, dirijorul corului și echipa organizatorică și logistică.

România, reprezentată de un singur cor

Participarea corului „Junior Vip” are o semnificație aparte, fiind singurul ansamblu coral din România prezent la World Choir Games 2026. Astfel, corul va promova cultura și identitatea artistică românească pe scena internațională.

Dincolo de competiția propriu-zisă, World Choir Games este considerat și un amplu festival cultural, care include concerte ale prieteniei, ateliere educaționale și schimburi de experiență între coruri și artiști din întreaga lume.