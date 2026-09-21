Vibrația zilei este 22, număr maestru, și să facem fapte bune, asta e recomandarea.

Horoscop 22 septembrie 2026 – FECIOARĂ

Apar oferte de lucru și, dacă sunteți nemulțumiți de salariu, o să cereți detalii despre condițiile angajării, ca să știți la ce să vă așteptați.

O să puteți recupera niște bani și bunuri și se încheie o tevatură care v-a scos peri albi.

Horoscop 22 septembrie 2026 – BALANȚĂ

O să faceți un bilanț financiar, să vedeți pe ce bani puteți conta, ca să faceți niște achiziții, să plătiți cursuri pentru voi, pentru copii, că trece timpul.

E o răscolire sufletească și poate stați de vorbă, vedeți ce se poate face ca o relație să funcționeze, că bunăvoință aveți.

Horoscop 22 septembrie 2026 – SCORPION

Pare să fie ceva mai mult de lucru la serviciu, dar sunt și promisiuni de avansare, că se ivesc oportunități cu care nu vă întâlniți la tot pasul.

Întrevedere cu cineva care vrea să faceți echipă și, dacă vă puneți de acord, puteți începe treaba.

Horoscop 22 septembrie 2026 – SĂGETĂTOR

Se poate să revină cineva care nu v-a uitat și, dacă mai sunteți conectați sufletește, o să mai dați o șansă relației.

Vă invită cineva din străinătate și, dacă mai aveți o zi, două libere, legate de un weekend, poate vă duceți.

Horoscop 22 septembrie 2026 – CAPRICORN

Vi se împlinesc niște dorințe și o să vă fie mai ușor cu toate, că ați tot fost împovărați în ultima vreme și nu v-ați bucurat de lucrurile simple, de atenția celor din jur.

Vă scoate cineva la cafea și o să vă faceți niște confidențe care pot salva relația care se răcise în ultima vreme.

Horoscop 22 septembrie 2026 – VĂRSĂTOR

O să puteți semna, în sfârșit, un contract și să încheiați cu brio o situație care tot nu se concretiza. O să începeți un proiect nou care va lua amploare în curând.

O să tot primiți invitații pe la evenimentele mondene și o să vă faceți alte relații care țin de sfera profesională, în mod special.

Horoscop 22 septembrie 2026 – PEȘTI

O să primiți un semn de viață de la cineva care vine cu o propunere de colaborare, e un business care v-ar aduce niște bani, cu condiția să aveți timp, că o să fie solicitant.

O problemă de sănătate o să înceapă să vă deranjeze dacă nu vă duceți la medic și nu îi urmați sfaturile, tratamentul.

Horoscop 22 septembrie 2026 – BERBEC

Se conturează un succes în plan profesional și o să faceți tot ce depinde de voi să depășiți așteptările, că vreți să impresionați pe cineva, să dovediți de ce sunteți în stare.

O să apară și acel cineva care v-a tot amenințat că vine să fiți împreună, dar parcă amână revederea. Vedeți ce simțiți.

Horoscop 22 septembrie 2026 – TAUR

E posibil să luați niște bani din particular și să completați niște lipsuri de pe-acasă, mai ales dacă se anunță musafiri în weekend.

E posibil să întâlniți pe cineva cu care să rimați sufletește și să construiți pas cu pas o relație.

Horoscop 22 septembrie 2026 – GEMENI

Vă contactează cineva în speranța că o să puneți umărul la un proiect care poate fi rampa voastră de lansare și n-o să ratați o astfel de ocazie.

E o oarecare agitație la serviciu, da