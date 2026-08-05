Ei au obținut 39 de medalii, după ce au concurat cu copii din școli de elită la o competiție internațională de științe.

Aplauze, îmbrățișări și multă emoție. Așa au fost întâmpinați elevii Colegiului Național de Informatică "Tudor Vianu", după una dintre cele mai bune participări la competiții internaționale.

La NEO Science Olympiad, desfășurată în New York, ai noștri au concurat cu elevi din 25 de țări precum: Statele Unite, Emiratele Arabe și Coreea de Sud, la probe de matematică, fizică, programare și inteligență artificială și au obținut 26 de medalii de aur, 12 de argint, una de bronz și două mențiuni de onoare.

Tiberiu Mihai Enache, elev la Colegiul Național de informatică „Tudor Vianu”: „A fost un moment foarte emoționant. Se simte foarte bine să se vadă că munca noastră a fost răsplătită”.

În spatele performanțelor sunt ani de pregătire. Profesorii spun că elevii au lucrat inclusiv în vacanțe și în weekend.

Ioana Stoica, profesor de fizică la Colegiul Național de informatică „Tudor Vianu”: „Muncesc în mod constant și sunt copii foarte deștepți. Sunt elevii mei din clasa a 6 a și sunt foarte mândră de ei.”

Costin Mitroi și Teodor și Mitroi Dimitrie Mitroi, elevi la Colegiul Național de informatică „Tudor Vianu”: „Pasiunea pentru fizică și matematică au venit cumva împletite. Se ajută foarte mult și este o satisfacție foarte mare atunci când reușești să atingi un anumit nivel de performanță. toți trei am simțit bucurie pentru celălalt.”

Elevii de la Vianu au participat și la Belgrad la una dintre cele mai importante competiții europene dedicate matematicii, fizicii și informaticii, unde au câștigat 14 medalii de aur, 8 de argint, 10 de bronz.