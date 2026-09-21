Premierul desemnat Siegfried Mureşan afirmă, după decizia conducerii PSD de a nu vota cabinetul său, că PSD transmite că nu îşi doreşte soluţionarea crizei politice în care se află România.

„Înainte să vadă programul nostru de guvernare şi înainte să existe un dialog pe priorităţile României, conducerea PSD a transmis deja membrilor săi de partid să nu susţină guvernul pe care îl propunem. Prin acest mesaj, actuala conducere a partidului transmite că nu îşi doreşte soluţionarea crizei politice în care ne aflăm”, scrie premierul desemnat, Siegfried Mureşan, pe Facebook.

El arată că priorităţile sale de guvernare au un scop final clar, pe care, în mod normal, şi PSD ar trebui să îl susţină: creşterea sustenabilă, pe termen lung, a nivelului de trai al românilor.

„Pentru aceasta, programul de guvernare la care lucrăm în aceste zile va cuprinde: măsuri pentru reformarea companiilor de stat, astfel încât acestea să aducă beneficii oamenilor, nu să consume banii românilor pentru finanţarea sinecurilor de partid; o administraţie publică puternică şi eficientă, care să ofere servicii publice la standarde europene; o guvernare predictibilă, profesionistă, bazată pe reguli clare, fără schimbări de pe o zi pe alta, dictate de interesele partidelor; utilizarea responsabilă a banului public, pentru a avea resursele necesare cu care să finanţăm creşterea nivelului de trai al oamenilor; întărirea securităţii, fiindcă putem garanta bunăstarea românilor doar dacă aceştia se simt, înainte de toate, în siguranţă. La fel, investitorii vin în ţara noastră doar dacă aceasta este sigură şi stabilă; o voce puternică pe plan european, fiindcă marile provocări cu care ne confruntăm – apărarea şi securitatea, ascensiunea inteligenţei artificiale, competitivitatea şi combaterea schimbărilor climatice – vor putea fi soluţionate doar la nivel european. Niciun stat european nu poate să gestioneze singur aceste provocări. Iar deciziile europene pe aceste priorităţi pot fi influenţate în interesul României doar dacă avem un guvern capabil să-şi impună punctul de vedere în Europa”, scrie Mureşan în mesaj.

El transmite că „nu mai avem timp de pierdut”. „România are nevoie de un guvern. PSD are de ales: susţine acest guvern, ceea ce va duce la deblocarea crizei politice în mai puţin de o săptămână, respinge guvernul şi prelungeşte pe perioadă nedeterminată criza pe care a declanşat-o acum 5 luni printr-o moţiune de cenzură”, mai afirmă Siegfried Mureşan.

PSD nu va vota guvernul lui Siegfried Mureșan

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a anunţat că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureşan, adăugând că partidul votează doar un guvern din care face parte. El a precizat că în BPN s-a decis să nu se voteze guvernul Bolojan 2.0 şi această recomandare a Biroului Permanent Naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional.

Biroul permanent naţional al Partidului Social-Democrat a decis astăzi să nu voteze guvernul Bolojan 2.0. Această recomandare a Biroului permanent naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional. Este, conform statutului, forul politic care poate decide sau ia decizii în situaţii de acest tip", a declarat Sorin Grindeanu, la finalul şedinţei PSD.

El a arătat că PSD a spus şi la Sinaia în urmă cu 3 săptămâni că votează doar un guvern din care face parte.

„PSD spune astfel stop continuării politicilor de sărăcire a românilor şi economiei româneşti. Românii nu mai suportă taxe crescute, preţuri mari şi concedieri pe bandă rulantă”, a subliniat liderul PSD.

Preşedintele PSD a afirmat în conferinţă că avem 12 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare, iar cei mai afectaţi sunt pensionarii.

„Avem cea mai puternică prăbuşire a consumului din Uniunea Europeană, chiar din Europa. Avem cea mai mare cădere a producţiei industriale din Uniunea Europeană, minus 6,3%. Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investiţiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro, mai puţin decât în trimestru 2 al anului 2025. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări la preţul energiei electrice şi la combustibil, cu benzina peste 10 lei şi motorina peste 11 lei”, a menţionat Grindeanu.

„PSD nu poate gira, prin vot, continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureşan, inclusiv în această dimineaţă, a anunţat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea PSD nu îl poate vota”, a precizat Sorin Grindeanu.

PNL critică decizia liderilor PSD de a nu susține guvernul lui Siegfried Mureșan

Cu puțin timp înainte de Siegfried, conducerea PNL a transmis pe Facebook un mesaj în care critică decizia PSD de a nu-l susține pe Siegfried Mureșan adăugând că „au hotărât adâncirea și prelungirea crizei politice”.

Mesajul complet al PNL:

„Partidul Național Liberal constată că liderii PSD au hotărât adâncirea și prelungirea crizei politice, cu riscuri pentru România, prin decizia de a nu susține un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan pe baza unor argumente manipulatoare și, parțial, mincinoase. Timp de peste patru luni de zile, conducerea PSD s-a dovedit incapabilă de a găsi o rezolvare la criza pe care a declanșat-o, iar acum impune parlamentarilor social-democrați să respingă o soluție corectă pentru țară, decisă de președintele României.

Dacă era de bună-credință si preocupat de interesul țării, PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea unui guvern Mureșan doar după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse de premierul desemnat și a soluțiilor concrete pentru problemele cu care se confruntă țara noastră. România traversează o perioadă dificilă, iar prelungirea incertitudinii politice comportă riscuri în plus. Rectificarea bugetară, proiectul de buget pentru 2027, evoluția prețurilor la energie, continuarea absorbției fondurilor europene și situația de securitate regională sunt teme care necesită un Executiv cu puteri depline. De asemenea, prin respingerea unui nou guvern cu argumente populiste, deci prin prelungirea crizei și promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuți, PSD asuma riscul degradării ratingului de țară.

În aceste condiții, PNL consideră că toate partidele parlamentare responsabile au obligația de a analiza atent programul și componența Guvernului propus, precum și consecințele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură. PNL susține demersurile premierului desemnat de a prezenta în termenul constituțional programul de guvernare și lista miniștrilor”.