Şeful statului a fost întrebat şi de ce nu l-a sunat şi pe preşedintele Partidului Naţional Liberal când a decis să îl anunţe pe Siegfried Mureşan ca premier desemnat, notează News.ro.

„Ne întâlnisem în acea zi şi cu preşedintele PNL şi cu preşedintele USR şi cu domnul Hunor de la UDMR şi mi-au spus că au o propunere şi eu am acceptat acea propunere”, a răspuns şeful statului.

El a respins şi percepţia dinspre unii liberali, că ar fi făcut această nominalizare din răzbunare.

„Păi, staţi o secundă. Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ nu poate să fie răzbunare”, a spus Nicuşor Dan.

Președintele, dispus să reia negocierile cu partidele dacă guvernul Mureșan nu trece de Parlament

Nicuşor Dan a mai declarat că în prezent preferă să se concentreze pe şansele actualei sale nominalizări la funcţia de premier de a forma guvernul şi să nu comenteze variantele care ar putea interveni în eventualitatea unui eşec, notează Agerpres.

„Eu am desemnat un prim-ministru şi, aşa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate şi să facă un guvern care să treacă. Bineînţeles, un guvern care să păstreze direcţia pro-occidentală şi să păstreze obligaţiile pe care România şi le-a luat, inclusiv în ceea ce priveşte traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun, şi, în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în faţa Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc să ajungă la o soluţie care să treacă de votul Parlamentului”, a spus preşedintele Dan într-o conferinţă de presă pe marginea Adunării Generale a ONU.

Preşedintele s-a declarat convins că programul de guvernare al lui Siegfried Mureşan „va fi unul adaptat realităţilor”.

Nicuşor Dan a refuzat să comenteze asupra eventualităţii unui guvern format de PSD şi AUR sau alte variante care pot apărea în urma eşecului actualului premier desemnat de a obţine majoritatea în parlament pentru un nou guvern.

„În primul rând suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni pe care dumneavoastră le menţionaţi, sunt multe altele. Şi nici PSD şi AUR împreună nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a subliniat preşedintele.

El s-a declarat totuşi dispus să reia discuţiile cu partidele, dacă actuala desemnare nu va fi una încununată de succes.

„Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil. Şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele”, a mai spus Nicuşor Dan.

Siegfried Mureșan nu-și depune mandatul, chiar dacă nu adună voturile necesare

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a declarat pentru Știrile ProTV că va merge cu cabinetul său până la votul parlamentului, chiar dacă are sau nu sprijinul PSD și voturile necesare învestirii.

Andreea Esca: „Ați auzit ce a spus Sorin Grindeanu. Nu vă votează Guvernul. În aceste condiții, mai mergeți în Parlament? Ce șanse mai are Guvernul dumneavoastră?”

Siegfried Mureșan: „Categoric, da! Vom merge la vot în Parlament din mai multe motive. În primul rând, pentru ca oamenii să știe ce propunem pentru România. Un stat nou, modern. O administrație publică centrală reformată, eficientizată. Administrație locală eficientizată, restructurarea companiilor de stat. Reducem pierderile în companiile de stat și folosim banii pentru educație, pentru sănătate. Acolo unde e nevoie, vom prezenta Parlamentului viziunea noastră, o viziune pentru un stat nou, modern, reformat, pro-european. Știu că unor parlamentari de la PSD le e teamă de prezentarea unui program cu adevărat reformat, deci vom merge în Parlamentul României în primul rând pentru a prezenta o viziune pentru România. În al doilea rând, pentru arăta oamenilor cum votează fiecare parlamentar, fiecare grup parlamentar. Și în al treilea rând, din respect pentru Constituția României și față de președinte, o procedură de desemnare se tratează la modul serios. Am fost surprins de lipsa de respect de astăzi a lui Grindeanu față de Prședintele României. PSD aproape a spus că are rezerve față de candidatura mea înainte ca decretul de nominalizare să fie publicat în Monitorul Oficial. Consider că gestul lor a fost ostil și față de Președintele României”.