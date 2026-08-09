Este vorba despre 8 adolescenți, care, după ce au concurat cu participanți din 108 țări, au obținut medalii de aur, argint și bronz.

Azi-noapte, după luni sau poate ani de pregătire intensă, și încă două zile de foc, în competiție, au putut răsufla ușurați, odată ce au ajuns acasă.

Elevii români s-au întors cu 8 medalii acasă: 3 de aur, două de argint și trei de bronz.

Alexandru Thury-Burileanu - olimpic medaliat cu aur: „A fost o experiență unică. Au fost emoții, neștiind clasamentul final înainte de premiere, să vezi acolo că ai luat în sfârșit aurul după atâtea luni de muncă.”

Daniel Bence-Muk - olimpic medaliat cu bronz: „Așa ceva n-am mai simțit niciodată în viața mea. Am simțit că toată munca depusă a dat roade. E o experiență extraordinară. Problemele care au fost foarte interesante. Îți deschide mintea la alt nivel.”

Ca să obțină aceste rezultate, premianții au avut de rezolvat 3 probleme, în 6 ore.

Mihnea Stoica - olimpic medaliat cu argint: „Aveai mai mulți roboți limitați și tu trebuia să îi înveți să parcurgă un traseu fără a-l lăsa să ruleze de unul singur. Am descoperit asta acum doi ani. Inițial nu-mi plăcea așa de mult.”

Robert Colca - team-leader: „Copiii s-au pregătit foarte intens. Sunt foarte mândru de ei, stăteam cu inima în dinți pentru că vedeam că unii scad din aur în argint, alții din argint în aur.”

Emoțiile au fost mari și în rândul părinților, care aseară i-au întâmpinat cu mândrie.

Părinte: „N-am mai trăit așa emoții. Nu înțeleg mai nimic din ce face el acolo. De câte ori mă întreba lucruri legate de ceea ce el studia aveam impresia că mă pune la colț. Și-a dedicat foarte mult timp studiului.”

Părinte: „Ca și părinte, eu am fost extraordinar de mândru, deși cred că lucrează foarte mult, învață foarte mult.”

A fost cea mai bună performanță de până acum a României, la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială.