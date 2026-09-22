„Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile (și mai ales nopți) cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum”, a transmis instituția pe Facebook.

O masă de aer rece, de origine polară, a pătruns în România și va aduce ploi, frig și ninsori în următoarele zile.

Mihai Huștiu, meteorolog ANM: „Vorbim de un ciclon care s-a format pe Atlanticul de Nord. Tranzitează zona centrală a continentului, iar deplasarea va fi spre câmpia Rusiei, unde se va contura acest ciclon și o să staționeze câteva zile. Nopțile vor fi destul de reci, cu temperaturi ce coboară spre 2 grade, mai ales în depresiuni, asta înseamnă că putem avea și condiții de brumă. Această masă de aer rece, poli și intensificări ale vântului în mare parte din țară, iar la munte, la peste 1.700 de metri, apar primele ninsori din acest sezon rece.”