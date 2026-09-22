A fost ridicat luni dimineață de polițiști, din parcarea unui centru de înot, și dus la sediul DIICOT, pentru audieri. Au fost și percheziții la el acasă.

Călin Georgescu este acuzat că ar fi liderul unui grup infracțional organizat și că ar fi înșelat cu peste 1 milion de euro un om de afaceri din Buzău.

O parte din bani, spun procurorii DIICOT, ar fi fost cheltuiți în campania de la alegerile prezidențiale anulate.

Alături de Georgescu a mai fost reținut un om de afaceri, iar un fost angajat al Ministerului de Interne a fost audiat.

Mai mulți susținători s-au adunat în fața arestului central, să protesteze față de reținerea lui Călin Georgescu.

Flancat de forțele speciale ale Jandarmeriei și Poliției, Călin Georgescu a fost adus cu mandat la sediul DIICOT pentru a-i fi comunicate acuzațiile, dar și calitatea de suspect într-un nou dosar penal.

De față au fost numeroși susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate din decembrie 2024. Dacă la audierile anterioare Călin Georgescu s-a oprit să îi salute, acum nu a schițat nici un gest. Venea după 9 ore de percheziții.

Luni dimineață, la ora șase, procurorii DIICOT sprijiniți de polițiști criminaliști și mascați ai Jandarmeriei au descins la reședința sa din Mogoșoaia, însă Călin Georgescu nu era acasă. Un echipaj de poliție l-a oprit în parcarea unui bazin de înot din Otopeni, unde tocmai ajunsese.

I-au fost ridicate mai multe bunuri, inclusiv pașaportul pe care îl avea la el pentru că ar fi existat și informații că ar fi intenționat să plece din țară în Italia. A fost condus înapoi spre vila lui.

Corespondent PRO TV: „Autorizată de un judecător, percheziția cerută de procurorii DIICOT a început la o oră și jumătate după ce forțele de ordine au descins în casa lui Călin Georgescu întrucât a fost nevoie ca de față să fie și o avocată care să îl reprezinte pe cel vizat de aceste proceduri judiciare”.

Corespondent PRO TV: „La percheziții, în casă în care locuiește Călin Georgescu anchetatorii au descoperit documente diplomatice de călătorie în mașina lui, aparatura de bruiaj pe care anchetatorii verifică dacă a fost funcțională, dar și suma de 20.000 de lei în moneda națională, dar și euro și dolari”.

Polițiștii au început în același timp percheziții la alte trei adrese. La una dintre ele, aflată în București, locuiește omul de afaceri Ionel Rusen, suspect în același dosar.

Procurorii spun că Georgescu i-ar fi dat instrucțiuni clare despre cum să-l păcălească pe un om de afaceri din Buzău, cu peste 1 milion de euro. Acesta din urmă i-ar fi denunțat când și-a dat seama că a pierdut banii.

Corespondent PRO TV: „Procurorii DIICOT au percheziționat apartamentul în care locuiește omul de afaceri Ionel Rusen, dar și mașina acestuia de unde au ridicat mai multe probe importante”.

La sediul DIICOT, Rusen i-a îmbrâncit pe jurnaliști.

Primul adus la sediul DIICOT a fost însă Ion Negoescu, fost ofițer MAI implicat și el în dosar.