Forţa Dreptei îl susţine pe Ciucu la Primăria Capitalei. Ludovic Orban: „Este umăr la umăr cu candidatul PSD”

Liderul formaţiunii, Ludovic Orban, a trasnmis că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD.

„Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice, pentru că la rândul nostru am făcut şi noi o analiză şi o cercetare şi lucrurile sunt foarte limpezi”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

„Umăr la umăr cu candidatul PSD”

El a precizat că „Ciprian Ciucu este umăr la umăr cu candidatul PSD, Daniel Băluţă”.

„Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea PSD de caracatiţa PSD este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu care este, repet, singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat şanse să câştige şi să poate să ducă Bucureştiul pe drumul corect”, a mai spus Orban.

Un nou sondaj, de această dată realizat de Flashdata, arată o schimbare în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei. Sondajul a fost realizat în perioada 18-19 noiembrie 2025.

Astfel, potrivit Agerpres, Ciprian Ciucu (PNL) conduce în preferinţele electoratului bucureştean pentru fotoliul de primar general, cu 21,5%.

El este urmat de Daniel Băluţă (PSD), cu 20,5%, şi Cătălin Drulă (USR), cu 19%.

Pe locurile următoare în intenţia de vot a bucureştenilor la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei se regăsesc Anca Alexandrescu, independentă susţinută de AUR, cu un procent de 18%, Ana Ciceală (SENS), cu 7%, Alexandru Zidaru, independent, cu 3,5%, şi Vlad Gheorghe, independent, cu 1,5%.

