Forţa Dreptei îl susţine pe Ciucu la Primăria Capitalei. Ludovic Orban: „Este umăr la umăr cu candidatul PSD”

Alegeri locale 2025
27-11-2025 | 17:22
orban si ciucu
Foto: Captură Video / Facebook

Partidul Forţa Dreptei îl susţine pe candidatul PNL, Ciprian Ciucu, în campania pentru Primăria Capitalei.

autor
Lorena Mihăilă

Liderul formaţiunii, Ludovic Orban, a trasnmis că Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD.

„Ciprian Ciucu este singurul candidat din bazinul democratic de centru-dreapta care are şansa să câştige Primăria capitalei şi care poate să împiedice recapturarea capitalei de către caracatiţa PSD. Am făcut o analiză extrem de serioasă, am studiat toate cercetările sociologice, pentru că la rândul nostru am făcut şi noi o analiză şi o cercetare şi lucrurile sunt foarte limpezi”, a spus Ludovic Orban, într-o conferinţă de presă.

Citește și
ciprian ciucu
Parchetul General spune că Ciprian Ciucu a publicat informații false, după ce s-a lăudat că a inițiat o anchetă de proporții

„Umăr la umăr cu candidatul PSD”

El a precizat că „Ciprian Ciucu este umăr la umăr cu candidatul PSD, Daniel Băluţă”.

„Singura soluţie pentru a împiedica recapturarea PSD de caracatiţa PSD este concentrarea voturilor pentru Ciprian Ciucu care este, repet, singurul candidat din bazinul de centru-dreapta care are cu adevărat şanse să câştige şi să poate să ducă Bucureştiul pe drumul corect”, a mai spus Orban.

Un nou sondaj, de această dată realizat de Flashdata, arată o schimbare în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei. Sondajul a fost realizat în perioada 18-19 noiembrie 2025.

Astfel, potrivit Agerpres, Ciprian Ciucu (PNL) conduce în preferinţele electoratului bucureştean pentru fotoliul de primar general, cu 21,5%.

El este urmat de Daniel Băluţă (PSD), cu 20,5%, şi Cătălin Drulă (USR), cu 19%.

Pe locurile următoare în intenţia de vot a bucureştenilor la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei se regăsesc Anca Alexandrescu, independentă susţinută de AUR, cu un procent de 18%, Ana Ciceală (SENS), cu 7%, Alexandru Zidaru, independent, cu 3,5%, şi Vlad Gheorghe, independent, cu 1,5%.

Sursa: News.ro

Etichete: primaria capitalei, ludovic orban, ciprian ciucu, alegeri locale,

Dată publicare: 27-11-2025 17:22

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
GALERIE FOTO Cine este Ami Colhon, iubita lui Valentin Mihăilă. Blondina duce o viață foarte activă
Citește și...
Cine este Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Capitalei. A intrat în politică cu Monica Macovei, dar a fugit la liberali
Alegeri locale 2025
Cine este Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Capitalei. A intrat în politică cu Monica Macovei, dar a fugit la liberali

Actualul primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, este candidatul susținut de PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.

Parchetul General spune că Ciprian Ciucu a publicat informații false, după ce s-a lăudat că a inițiat o anchetă de proporții
Stiri Politice
Parchetul General spune că Ciprian Ciucu a publicat informații false, după ce s-a lăudat că a inițiat o anchetă de proporții

Parchetul General a transmis că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook informaţii false despre faptul că el ar fi iniţiat destructurarea unei reţele infracţionale care se ocupa cu traficul de documente de identitate false româneşti.

Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei
Alegeri locale 2025
Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.

A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă
Alegeri locale 2025
A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se încheie pe 6 decembrie la 7:00. AEP cere o campanie corectă și transparentă.

Cătălin Drulă: „Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu. Circulă niște porecle”
Stiri Politice
Cătălin Drulă: „Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu. Circulă niște porecle”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează critici dure la adresa liberalului Ciprian Ciucu, pe care formațiunea sa îl sprijinise în trecut pentru a deveni primar al Sectorului 6.

Recomandări
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”
Stiri actuale
Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie
Stiri Politice
Sorin Grindeanu: Poziţia PSD e fermă, fără tăieri de salarii. Nu are nicio legătură cu alegerile din 7 decembrie

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul nu va susține tăieri de salarii și respinge ideea că discuțiile amânate din coaliție ar avea legătură cu alegerile parțiale din 7 decembrie.

Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat
Stiri actuale
Sorin Oprescu, de neextrădat. Curtea de Apel din Salonic respinge cererea de extrădare. Motivul invocat

Curtea de Apel din Salonic a respins cererea de extrădare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de procurorii eleni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 27 Noiembrie 2025

48:19

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Noiembrie 2025

01:48:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28