Ciprian Ciucu cere o dezbatere cu primii cinci candidați pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.

"Astăzi, este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, aşa cum ne prezintă sondajele de opinie. O astfel de formulă are câteva virtuţi: 1. Fiecare dintre candidaţi poate influenţa semnificativ rezultatul alegerilor, primii cinci sunt percepuţi ca actori principali. 2. Acoperă bine întregul spectru ideologic şi este echilibrată, permiţând ca mesajele noastre să ajungă la oameni. Haideţi ca, în sfârşit, să vorbim şi despre viziuni şi proiecte", a declarat candidatul PNL, într-un mesaj postat pe Facebook.

Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei începe sâmbătă, 22 noiembrie, şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00.

În cursa electorală pentru ocuparea fotoliului de la Primăria Capitalei, lăsat liber de Nicuşor Dan după câştigarea prezidenţialelor, s-au înscris 18 candidaţi.

