Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

10-01-2026 | 09:02
CEO birou
Steven Bartlett, fondatorul și gazda podcastului The Diary of a CEO, și-a asumat un risc angajând un candidat cu un CV aproape gol. Unul dintre motive a fost comportamentul tinerei față de un paznic.

Claudia Alionescu

„Am angajat pe cineva al cărui CV avea două rânduri. Experiența era zero”, a explicat Bartlett într-o postare recentă pe LinkedIn, relatează fortune.com.

„O mare parte din motivul pentru care i-am oferit jobul a fost: că i-a mulțumit paznicului de la intrare.”

Ea a continuat să demonstreze că își merită locul în companie în timpul procesului de angajare prin gesturi aparent mici, iar acestea i-au adus jobul, nu calificările sale.

„Când nu știa ceva, în interviu spunea ‘Nu știu asta încă, dar iată cum aș afla răspunsul’”, a explicat Bartlett.

„După interviu, a învățat singură răspunsul la ceea ce nu știa și mi l-a trimis prin email în câteva ore.”

Bartlett a mai spus că, după șase luni, ea s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni angajați pe care i-a avut vreodată.

„Cincisprezece ani de experiență în recrutare m-au învățat că potrivirea cu cultura organizațională și caracterul sunt mult mai greu de găsit decât experiența, abilitățile sau educația.”

CEO și filozofiile de angajare

De mult timp, regula nescrisă a fost următoarea: candidatul cu cea mai bună diplomă, cea mai multă experiență de muncă și cele mai impresionante calificări va câștiga în urma interviurilor.

Dar, cu ani de experiență în angajări de succes și eșecuri deopotrivă, șefii încep să contrazică această regulă și să caute caractere, etică în muncă și integritate.

„Trebuie să fii suficient de inteligent, dar cea mai inteligentă persoană din lume fără un set complet de alte calități nu va merge bine la Goldman Sachs și nu va avea succes pe termen lung acolo”, a dezvăluit David Solomon ,CEO-ul Goldman Sachs, în podcastul Long Strange Trip de la Sequoia Capital anul trecut.

 

De ce își dorește Trump cu ardoare ca Statele Unite să controleze Groenlanda: „Pentru mine contează”

Sursa: Fortune

