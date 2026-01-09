Papa Leon al XIV-lea și Donald Trump, pe traiectorie de coliziune: Vaticanul contestă politica SUA

Cea mai recentă linie de fractură dintre Vatican și Casa Albă a apărut duminică. La scurt timp după ce Trump a sugerat că administrația sa ar putea „conduce” Venezuela, Papa Leon al XIV-lea, născut la Chicago, a apărut la fereastra Angelusului cu vedere spre Piața Sfântul Petru pentru a susține un discurs în care a cerut protejarea „suveranității țării”.

Pentru conservatorii aliniați mișcării MAGA, acesta face acum parte dintr-un tipar nedorit. Deși Leon are un ton mai puțin combativ față de Trump decât predecesorul său, Francisc, prioritățile sale readuc în prim-plan bătălii familiare din războiul cultural cu administrația americană pe teme precum imigrația și deportările, drepturile LGBTQ+ și schimbările climatice.

Ca lider al unei comunități globale de 1,4 miliarde de catolici, Leon are o poziție rară de influență pentru a contesta politicile lui Trump, iar președintele SUA trebuie să manifeste o prudență neobișnuită în confruntarea cu el. Trump, care de obicei se delectează atacându-și criticii cu invective, a fost neobișnuit de reținut în reacția sa la criticile lui Leon, în parte pentru că se bazează pe un număr mare de catolici în nucleul său electoral.

„[Leon] nu caută o confruntare așa cum o făcea Francisc, care uneori chiar se bucura de conflict”, a declarat Chris White, autorul volumului Pope Leo XIV: Inside the Conclave and the Dawn of a New Papacy.

„Dar, deși diferit ca stil, el este clar o continuare a lui Francisc ca substanță. Inițial a existat o abordare de tip «așteptăm și vedem», însă pentru mulți catolici MAGA, Leon contestă convingeri fundamentale.”

În ultimele luni, migrația a devenit principalul câmp de luptă între papa liberal și conservatorii americani. Leon le-a cerut ierarhilor săi să se pronunțe în favoarea protejării migranților vulnerabili, iar episcopii americani au denunțat „retorica dezumanizantă și violența” îndreptate împotriva persoanelor vizate de politicile de deportare ale lui Trump. Ulterior, Leon a făcut un apel public ca migranții din SUA să fie tratați „uman” și „cu demnitate”.

Sprijinul lui Leon i-a încurajat pe episcopii din Florida să ceară o pauză de Crăciun în raziile Immigration and Customs Enforcement. „Nu fiți Grinch-ul care a furat Crăciunul”, a spus arhiepiscopul Thomas Wenski din Miami.

Ca dovadă a polarizării Americii pe acest subiect, Departamentul pentru Securitate Internă a descris arestările drept un „cadou de Crăciun pentru americani”.

Leon l-a îndepărtat, de asemenea, în mod vizibil, pe cardinalul Timothy Dolan — candidatul preferat al lui Trump pentru funcția de papă și favorit al canalului conservator Fox News — dintr-o funcție-cheie de arhiepiscop al New Yorkului, înlocuindu-l cu un episcop cunoscut pentru pozițiile sale pro-migrație.

Aceasta atinge miezul dilemei morale a unei comunități catolice americane profund divizate. Pentru Trump, catolicii nu sunt deloc marginali, reprezentând 22% din electoratul său, potrivit unui sondaj Pew Research Center. În timp ce papa susține cauze liberale, mulți catolici MAGA adoptă poziții mult mai stricte pe teme precum migrația, sexualitatea și clima.

Pentru criticii săi din tabăra catolică conservatoare MAGA, precum fostul strateg al lui Trump, Steve Bannon, papa este de neacceptat.

Anul trecut, papa a binecuvântat un bloc de gheață din Groenlanda și a criticat liderii politici care ignoră schimbările climatice. El a spus că susținătorii pedepsei cu moartea nu pot pretinde în mod credibil că sunt pro-viață și a susținut că creștinii și musulmanii pot fi prieteni. De asemenea, a semnalat o atitudine mai tolerantă față de catolicii LGBTQ+, permițând un pelerinaj LGBTQ+ la Basilica Sfântul Petru.

Nu este de mirare, așadar, că apropiata lui Trump și teoriciană a conspirației Laura Loomer l-a catalogat pe Leon drept „papa marxist woke”. Conservatorii catolici aliniați lui Trump l-au denunțat drept „secularist”, „globalist” și chiar „apostată”. Comentatorul de extremă dreapta Jack Posobiec l-a numit „anti-Trump”.

„Unii papi sunt o binecuvântare. Alții sunt o penitență”, a scris Posobiec pe X.