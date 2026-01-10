Netanyahu neagă că Israelul ar plănui intervenții în protestele din Iran: „Revoluţiile se fac cel mai bine din interior”

10-01-2026 | 09:36
Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran.

Claudia Alionescu

”Ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior”, a declarat el într-un interviu pentru The Economist, citat de Jerusalem Post.

Netanyahu a comentat în interviul acordat The Economist despre ameninţarea iraniană şi protestele anti-regim care au loc în prezent în Iran.

Întrebat despre posibilitatea unei schimbări de regim, Netanyahu a declarat că acesta nu este un obiectiv al Israelului, dar ar putea fi o „consecinţă a războiului”.

El a vorbit despre impactul loviturilor comune SUA-Israel din iunie 2025, care au distrus o mare parte din capacităţile nucleare ale Iranului, afirmând că aceste atacuri au retrogradat regimul de la statutul de putere de prim rang la cel de putere de rang secund.

Netanyahu a adăugat că înfrângerea militară suferită de Iran în războiul de douăsprezece zile, combinată cu „gestionarea dezastruoasă a problemelor interne”, inclusiv „direcţionarea a miliarde şi miliarde de dolari către axa terorii”, fără a face nimic în beneficiul poporului iranian, ar putea avea implicaţii grave pentru viitorul regimului.

„Aceste două lucruri se întâlnesc acum”, a susţinut Netanyahu, „şi ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior.”

Netanyahu a negat că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul în care iranienii au ieşit în stradă pentru a manifesta împotriva regimului, afirmând că, în opinia sa, este necesară o monitorizare atentă a evoluţiilor din Iran.

El a adăugat că există „un singur moment clar” în care Israelul ar relua acţiunile militare:

„Dacă Iranul ne atacă, lucru posibil, atunci vor exista consecinţe îngrozitoare pentru Iran. În rest, cred că trebuie să vedem ce se întâmplă în interiorul Iranului”, a explicat premierul israelian.

Sursa: News.ro

Protestele au continuat și vineri noapte, în Iran. Iar în ciuda faptului că internetul e întrerupt, oamenii reușesc să transmită întregii lumi imaginile șocante pe care le surprind.

