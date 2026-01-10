Netanyahu neagă că Israelul ar plănui intervenții în protestele din Iran: „Revoluţiile se fac cel mai bine din interior”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul protestelor din Iran.

”Ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior”, a declarat el într-un interviu pentru The Economist, citat de Jerusalem Post.

Getty

Netanyahu a comentat în interviul acordat The Economist despre ameninţarea iraniană şi protestele anti-regim care au loc în prezent în Iran.

Întrebat despre posibilitatea unei schimbări de regim, Netanyahu a declarat că acesta nu este un obiectiv al Israelului, dar ar putea fi o „consecinţă a războiului”.

El a vorbit despre impactul loviturilor comune SUA-Israel din iunie 2025, care au distrus o mare parte din capacităţile nucleare ale Iranului, afirmând că aceste atacuri au retrogradat regimul de la statutul de putere de prim rang la cel de putere de rang secund.

Netanyahu a adăugat că înfrângerea militară suferită de Iran în războiul de douăsprezece zile, combinată cu „gestionarea dezastruoasă a problemelor interne”, inclusiv „direcţionarea a miliarde şi miliarde de dolari către axa terorii”, fără a face nimic în beneficiul poporului iranian, ar putea avea implicaţii grave pentru viitorul regimului.

„Aceste două lucruri se întâlnesc acum”, a susţinut Netanyahu, „şi ar putea fi un moment în care poporul iranian să-şi preia controlul asupra propriului destin. Revoluţiile se fac cel mai bine din interior.”

Netanyahu a negat că Israelul ar avea planuri de intervenţie în contextul în care iranienii au ieşit în stradă pentru a manifesta împotriva regimului, afirmând că, în opinia sa, este necesară o monitorizare atentă a evoluţiilor din Iran.

El a adăugat că există „un singur moment clar” în care Israelul ar relua acţiunile militare:

„Dacă Iranul ne atacă, lucru posibil, atunci vor exista consecinţe îngrozitoare pentru Iran. În rest, cred că trebuie să vedem ce se întâmplă în interiorul Iranului”, a explicat premierul israelian.

