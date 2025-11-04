AUR o susține, oficial, pe Anca Alexandrescu la PMB, fostă consilieră a greilor PSD, dintre care unii au ajuns după gratii

AUR și-a anunțat susținerea pentru Anca Alexandrescu în lupta pentru Primăria Generală a Capitalei.  

Partidul condus de George Simion merge pe mâna fostei consiliere a greilor din PSD, deși Călin Georgescu le-a recomandat suveraniștilor să boicoteze scrutinul, pentru că, din punctul său de vedere, este ilegitim.

De cealaltă parte a baricadei, dacă mai era nevoie, Ciprian Ciucu a fost confirmat marți drept candidat al liberalilor.

"Am ascultat dorința susținătorilor AUR", și-a justificat George Simion alegerea de a o sprijini în lupta pentru Primăria Capitalei pe cea care și-a petrecut 23 de ani din carieră în slujba PSD.

George Simion: ”Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm la un membru AUR pentru cel mai bine clasat din zona noastră, suveranistă, conservatoare”.

anca alexandrescu si george simion
AUR o susține la Primăria Generală a Capitalei pe Anca Alexandrescu, fosta consilieră a lui Năstase și Dragnea

Potrivit propriului CV, Anca Alexandrescu a început să lucreze în politică în 1996, ca purtător de cuvânt și director de presă al social-democraților. A fost consilierul de comunicare al premierului Adrian Năstase, l-a consiliat pe fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, și s-a ocupat de comunicare și pentru Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, toți prim-miniștri și lideri ai PSD. Trei din cei cinci au ajuns și după gratii.

Anca Alexandrescu: ”Eu nu sunt Drulă”

A lăsat politica pentru a modera o emisiune TV în care și-a declarat ferm susținerea pentru Călin Georgescu la alegerile prezidențiale de anul trecut. Însă, acum, Georgescu nu-i întoarce favorul. Din contră, susține că alegerile sunt o farsă organizată sub aparența binelui.

Călin Georgescu: ”Nu mă pot implica în niciun fel. Nu pentru că refuz, ci pentru că nu pot crede în aceste alegeri. Consider că electoratul a trebuit să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă organizată sub aparența binelui”.

Anca Alexandrescu, candidatul AUR la Primăria Capitalei: ”Eu nu sunt Drulă și n-am nevoie de proptele”.

Totuși, pentru slogan, Anca Alexandrescu s-a inspirat din cel folosit de Victor Ponta la prezidențialele din mai, "România pe primul loc".

Anca Alexandrescu: ”Voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege, voi scoate bani din piatră seacă și sută la sută voi pune Bucureștiul pe primul loc, așa cum merită”.

Ciprian Ciucu: ”Proiectul vieții mele este acest oraș” 

În tabăra de la putere, liberalii au confirmat oficial că Ciprian Ciucu intră în luptă.

Ilie Bolojan, președintele PNL: ”Am încredere că pentru dezvoltarea ţării noastre administrarea cât mai bună a Bucureştiului de către Ciprian Ciucu este un lucru foarte bun, dacă capitala ţării noastre funcţionează ca o locomotivă pentru România, înseamnă că şi ţara noastră va merge mai bine cu cât Bucureştiul este administrat mai bine”.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei: ”Mulțumesc domnului președinte pentru încredere și partidului meu pentru că mi-a dat șansa să fiu candidat pentru a pune în practică proiectul vieții mele, care, așa cum am zis, este acest oraș”.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie, iar, până acum, scaunul de primar general este disputat de 11 candidați.

Ciucu, Băluță și Drulă au început bătălia pentru Primăria Capitalei pe TikTok și Facebook. Ce postează candidații

