Noi imagini cu femeia ucisă de agentul ICE în Minneapolis. „Nu sunt supărată pe tine” | VIDEO

Stiri externe
10-01-2026 | 09:31
Au apărut noi imagini cu ultimele clipe din viața femeii de 37 de ani care a fost împușcată mortal, în mașina sa de un agent al Serviciului de Imigrație din Statele Unite.

Lorena Mihăilă

Între timp, în mai multe orașe americane, mii de oameni au ieșit în stradă și susțin că femeia a murit nevinovată. În Minneapolis, unde a avut loc tragedia, multe școli au fost închise.

Imaginile au fost surprinse cu telefonul mobil al agentului Serviciului de Imigrație care a împușcat-o mortal pe femeia aflată la volan.

Șoferița se adresează pe un ton calm celui care o filmează și chiar îi spune că nu este supărată pe agenții care i-au înconjurat mașina. În tot acest timp, o altă femeie, care era împreună cu victima, încearcă să discute cu agenții, până în momentul în care lucrurile degenerază brusc.

Victimă: „E în regulă, omule, nu sunt supărată pe tine! Haide, arată-ți fața! Stai liniștit, nu ne schimbăm numerele de înmatriculare în fiecare dimineață, dacă vrei să știi. Va fi același număr și când vei veni mai târzu să vorbești cu noi. Este în regulă... Vrei să te iei de noi, mai bine te-ai duce să-ți iei ceva pentru prânz”.

Agent ICE: „Ieși din mașină! Ieși din... mașină!”

Reporter: „Vicepreședintele a sugerat ieri că Renee Good, femeia care a fost ucisă de ofițerul ICE, făcea parte dintr-o grupare de stânga. Ce spune echipa dumneavoastră despre această rețea, cine o conduce?”

Donald Trump, președintele SUA: „Nu am văzut declarația vicepreședintelui, dar în general el are dreptate. Acolo era o femeie care țipa: „Rușine, rușine, rușine!”. Era o agitatoare, probabil o agitatoare plătită, iar în opinia mea era o agitatoare profesionistă. Pur și simplu nu se oprea din țipat. Așa cum am mai spus, nu era o situație normală. Femeia era scandalagioaică profesionistă și ați auzit-o și voi, ca mine. Dar trebuie să spunem că în multe știri nu a apărut sau a fost ștearsă (de pe imagini), partea în care era atât de gălăgioasă și era nebună, pur și simplu nu era normală”.

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a distribuit și el videoclipul în care sunt surprinse ultimele momente din viața lui Renee Nicole Good. Și a subliniat că imaginile sunt dovada clară că agentul era în legitimă apărare.

JD Vance:Aveți un oficial federal al forțelor de ordine care nu face altceva decât să aplice legea la nivel federal. Aceasta este o problemă federală. Omul respectiv este protejat de imunitate absolută, pentru că el pur și simplu își făcea treaba”.

Mayor Jacob Frey, (D) Minneapolis: „(Vance) afirmă că dacă lucrezi pentru instituțiile federale, ai imunitate absolută atunci când comiți infracțiuni. Așa ceva nu este adevărat, conform oricărei școli de drept din Statele Unite. Aici avem o problemă și ar trebui anchetată”.

Încă nu e clar dacă poliția Federală FBI deține sau nu controlul anchetei.

Între timp, protestele continuă în Minneapolis și în alte orașe din jur. Oamenii revoltați cer ca agenții Serviciului de Imigrație să oprească raidurile din localitățile lor. De altfel, în Minneapolis, școlile publice au fost închise. Au fost invocate motive de siguranță, după ce acești agenți au făcut verificări în instituțiile de învățământ și ar fi folosit gaze lacrimogene, la unul dintre liceele din zonă.

Brian Abel, CNN:Sunt profesori care spun că sunt îngrijorați de acțiunile întreprise de Serviciul de Imigrațîi, atât de îngrijorați încât se duc în urma autobuzelor școlare până la casele elevilor, pentru că se tem că acolo s-ar putea să nu mai fie părințîi care să-i aștepte”.

Sursa: Pro TV

Etichete: SUA, femeie impuscata, minneapolis,

Dată publicare: 10-01-2026 09:31

