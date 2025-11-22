Cătălin Drulă: „Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu. Circulă niște porecle”

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează critici dure la adresa liberalului Ciprian Ciucu, pe care formațiunea sa îl sprijinise în trecut pentru a deveni primar al Sectorului 6.

Drulă spune că, la fel ca Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu reprezintă ”PSD-ismul” ca tip de a face politică.

Cătălin Drulă a fost întrebat, în emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, cu cine se luptă în campania pentru alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei.

”Mă lupt cu PSD-ismul şi PSD-ismul, din păcate, este acest tip de a face politică reprezentat de amândoi”, a răspuns Cătălin Drulă.

El a susţinut că Ciprian Ciucu i-a trădat pe mulţi dintre colaboratorii săi din politică, inclusiv pe USR care l-a susţinut în anul 2020 la alegerile locale. În acest context, Drulă a afirmat că ”s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică”.

Candidatul USR a dezvăluit că, în unele zone ale politicii, Ciucu ar fi fost poreclit ”Oaie cu şorici”.

Dialogul integral:

”Realizator: Cu cine vă luptaţi? Cu Ciucu sau cu Băluţă?

Cătălin Drulă: - Mă lupt cu PSD-ismul şi PSD-ismul, din păcate, este acest tip de a face politică reprezentat de amândoi.

Realizator: Şi pe Ciucu îl băgaţi în aceeaşi oală? A fost doar la PNL. Când a candidat alături de USR, nu l-aţi mai făcut PSD-ist.

Cătălin Drulă: Sigur, am avut o încredere trădată. Eu cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică.

Realizator: Păi daţi-ne nişte nume!

Cătălin Drulă: Monica Macovei, Orban, Cîţu - bine, Orban probabil că va pupa unde a fost scuipat - Ciucă, şi mai sunt şi alţii. Mai sunt şi alţii. Circulă şi nişte porecle, nu-mi permit să le spun.

Realizator: Spuneţi, ca să auzim!

Cătălin Drulă: Nu sunt prea de spus la televizor, dar de pe la alţii, nu de la USR, din alte zone ale politicii...

Realizator: Haideţi, că m-aţi făcut curios acuma, trebuie să spuneţi, nu puteţi să ne lăsaţi aşa!

Cătălin Drulă: Oaie cu şorici.

Realizator: Oaie cu şorici?

Cătălin Drulă: Da. N-am mai auzit-o, prima dată când o aud, dar am auzit-o de la cineva din politică”.

