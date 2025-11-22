Cătălin Drulă: „Cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu. Circulă niște porecle”

22-11-2025 | 07:24
catalij drula
Pro TV

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează critici dure la adresa liberalului Ciprian Ciucu, pe care formațiunea sa îl sprijinise în trecut pentru a deveni primar al Sectorului 6.

Aura Trif

Drulă spune că, la fel ca Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu reprezintă ”PSD-ismul” ca tip de a face politică. 

Cătălin Drulă a fost întrebat, în emisiunea Insider Politic de la Prima Tv, cu cine se luptă în campania pentru alegerile parţiale pentru Primăria Capitalei.

”Mă lupt cu PSD-ismul şi PSD-ismul, din păcate, este acest tip de a face politică reprezentat de amândoi”, a răspuns Cătălin Drulă.

El a susţinut că Ciprian Ciucu i-a trădat pe mulţi dintre colaboratorii săi din politică, inclusiv pe USR care l-a susţinut în anul 2020 la alegerile locale. În acest context, Drulă a afirmat că ”s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică”.

Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu: „Sunt ușor în față, alături de Băluță, la 25-26%. După care, din păcate, urmează doamna Alexandrescu”

Candidatul USR a dezvăluit că, în unele zone ale politicii, Ciucu ar fi fost poreclit ”Oaie cu şorici”.

Dialogul integral:

”Realizator: Cu cine vă luptaţi? Cu Ciucu sau cu Băluţă?

Cătălin Drulă: - Mă lupt cu PSD-ismul şi PSD-ismul, din păcate, este acest tip de a face politică reprezentat de amândoi.

Realizator: Şi pe Ciucu îl băgaţi în aceeaşi oală? A fost doar la PNL. Când a candidat alături de USR, nu l-aţi mai făcut PSD-ist.

Cătălin Drulă: Sigur, am avut o încredere trădată. Eu cred că s-ar putea face un club de oameni care au fost trădaţi de Ciucu în politică.

Realizator: Păi daţi-ne nişte nume!

Cătălin Drulă: Monica Macovei, Orban, Cîţu - bine, Orban probabil că va pupa unde a fost scuipat - Ciucă, şi mai sunt şi alţii. Mai sunt şi alţii. Circulă şi nişte porecle, nu-mi permit să le spun.

Realizator: Spuneţi, ca să auzim!

Cătălin Drulă: Nu sunt prea de spus la televizor, dar de pe la alţii, nu de la USR, din alte zone ale politicii...

Realizator: Haideţi, că m-aţi făcut curios acuma, trebuie să spuneţi, nu puteţi să ne lăsaţi aşa!

Cătălin Drulă: Oaie cu şorici.

Realizator: Oaie cu şorici?

Cătălin Drulă: Da. N-am mai auzit-o, prima dată când o aud, dar am auzit-o de la cineva din politică”.

30 de ani de PRO TV. 2016 - Anul de după Colectiv, când România a cerut schimbare, dar s-a întors la vechile obiceiuri

Sursa: News.ro

