Surpriză. Un sondaj Flashdata pentru Primăria Capitalei arată cifre diferite pentru candidații la funcția de primar general

Un nou sondaj, de această dată realizat de Flashdata, arată o schimbare în preferințele bucureștenilor pentru Primăria Capitalei. Sondajul a fost realizat în perioada 18-19 noiembrie 2025.

Astfel, potrivit Agerpres, Ciprian Ciucu (PNL) conduce în preferinţele electoratului bucureştean pentru fotoliul de primar general, cu 21,5%.

El este urmat de Daniel Băluţă (PSD), cu 20,5%, şi Cătălin Drulă (USR), cu 19%.

Pe locurile următoare în intenţia de vot a bucureştenilor la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei se regăsesc Anca Alexandrescu, independentă susţinută de AUR, cu un procent de 18%, Ana Ciceală (SENS), cu 7%, Alexandru Zidaru, independent, cu 3,5%, şi Vlad Gheorghe, independent, cu 1,5%.

În schimb, un sondaj INSCOP care a fost făcut public joi arată că Drulă ar ocupa locul 4, cu 11,6% din intenţiile de vot ale alegătorilor potenţiali, după Daniel Băluţă pe locul 1 (26,65), Ciprian Ciucu pe locul 2 (24,2%) și Anca Alexandrescu pe 3 (19,1%).

Sondaj: care sunt principalele probleme cu care se confruntă Bucureştiul

Potrivit sondajului realizat de Flashdata, în opinia celor chestionaţi, principalele probleme cu care se confruntă Bucureştiul sunt: traficul intens - 19%, corupţia şi lipsa transparenţei - 15%, costul ridicat al vieţii - 13%, lipsa investiţiilor în sănătate - 11%, lipsa locuinţelor accesibile şi poluarea - 9%, transportul public ineficient şi termoficarea - 7%, infrastructura urbană deficitară - 4%, gestionarea deşeurilor şi siguranţa publică/infracţionalitatea - 2%.

Întrebaţi despre direcţia oraşului, 60% dintre bucureşteni consideră că aceasta este greşită, 27% văd o direcţie bună, iar 13% au răspuns că nu ştiu.

Intenţie de vot la alegerile parlamentare

Ca intenţie de vot la alegerile parlamentare, în Bucureşti, pe primul loc se situează AUR, cu 27%, urmat de PSD, cu 22%, USR - 20%, PNL - 14%, SENS - 6%, POT şi REPER - 2%.

Sondajul a fost realizat pe 1.200 de respondenţi (selectaţi aleatoriu din aproximativ 4.500 de chestionare online colectate).

Metoda de culegere a datelor: CAWI (chestionare online), distribuţie pe mai multe site-uri, targetare ads după criterii socio-demografice; filtre anti-răspunsuri nevalide şi controale de calitate; conform GDPR/ESOMAR.

Marja de eroare a sondajului (teoretică, SRS): 2,8 % la interval de încredere 95%.

