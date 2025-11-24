Parchetul General spune că Ciprian Ciucu a publicat informații false, după ce s-a lăudat că a inițiat o anchetă de proporții

Parchetul General a transmis că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a publicat pe Facebook informaţii false despre faptul că el ar fi iniţiat destructurarea unei reţele infracţionale care se ocupa cu traficul de documente de identitate false româneşti.

Conducerea Ministerului Public precizează că, începând cu anul trecut, procurorii au instrumentat şi finalizat mai multe dosare având ca obiect traficul cu acte de identitate false, însă niciuna dintre aceste cauze nu are legătură cu instituţii publice din Sectorul 6.

„În cursul zilei de astăzi, 24 noiembrie 2025, primarul unui sector din municipiul Bucureşti a publicat pe contul său de Facebook informaţii nereale privind o cauză penală instrumentată de PÎCCJ, referitoare la destructurarea unei reţele infracţionale care se ocupă cu traficul de documente de identitate false. În mod fals, persoana în cauză a informat că este iniţiatorul destructurării acestei reţele. Pentru o corectă informare a opiniei publice, precizăm că pe rolul instituţiei noastre au fost deschise, începând din anul 2024, mai multe dosare penale având ca obiect traficul cu acte de identitate false. Unele dintre aceste dosare au fost finalizate prin rechizitoriu sau acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, iar altele sunt în curs de soluţionare. Aceste cauze s-au constituit ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală şi vizează acţiuni derulate în mai multe localităţi din România. Niciunul dintre aceste dosare nu are legătură cu instituţii publice din Sectorul 6", mai precizează Parchetul General.

În contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, la care candidează şi Ciprian Ciucu, conducerea Parchetului General solicită "autorităţilor politice" să nu asocieze Ministerul Public cu "interese de natură politică".

„Conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită autorităţilor politice - în general şi cu atât mai mult în contextul perioadelor electorale - să nu încerce asocierea instituţiei Ministerului Public cu interese de natură politică", afirmă sursa citată.

Mesajul postat Ciucu

Reacţia Parchetului General vine după ce primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat la Primăria Capitalei din partea PNL, a postat un mesaj pe Facebook în care susţine că el este cel care a iniţiat demararea unei anchete la Parchetul General pentru destructurarea unei reţele care ar fi ajutat 300 de oligarhi ruşi să obţină ilegal documente de identitate româneşti.

„LA INIŢIATIVA MEA a fost demarată cercetarea care a dus la ancheta Parchetului General, ce concluzionează că aproape 300 de oligarhi şi infractori ruşi ar fi obţinut ilegal documente de identitate româneşti! Astfel, am iniţiat destructurarea unei reţele mai vechi care acţiona la nivel naţional. Am aflat de această situaţie după ce, anul trecut, am schimbat fosta conducere de la Evidenţa Persoanelor, iar cea nouă mi-a adus la cunoştinţă unele inadvertenţe în ceea ce priveşte documentele de stare civilă depuse. Directorul General al Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor a sesizat organele de cercetare din cadrul Poliţiei Naţionale, în urma dispoziţiei pe care i-am dat-o în decembrie 2024. În luna noiembrie 2024, am dispus ca lucrătorii de la starea civilă să verifice integral documentele depuse de către cetăţenii moldoveni, ucraineni şi ruşi pentru transcrierea actelor de stare civilă în urma dobândirii cetăţeniei române. Ancheta a fost extinsă la toate structurile de evidenţă din Bucureşti, dar şi din ţară. Problema este una serioasă! Se pare că există o reţea bine organizată. Dacă nu atrăgeam atenţia, nu se ştia! Se pare că am iniţiat destructurarea unei reţele vechi de peste 10 ani", spune Ciucu în postarea de pe Facebook.

