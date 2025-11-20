Ce promisiuni fac candidații la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Ultimul sondaj vine cu o surpriză pentru locul trei

Campania electorală pentru Primăria Capitalei începe peste două zile. Sunt 18 pretendenți la funcția de primar general. Ciprian Ciucu, de la PNL, și-a lansat joi programul pentru București, avându-l alături pe premierul Ilie Bolojan.

Tot astăzi, un sondaj realizat de INSCOP aduce surprize importante față de sondajele anterioare.

Ce programe electorale au ales candidații

Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, promite mai multe parcări cu un leu pe oră, decongestionarea traficului și salvarea parcului IOR. Și alți candidați dintre cei 18 înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei au început deja să-și promoveze programele.

Ana Ciceală, de la SENS, consideră oportună desființarea sectoarelor, însă spune că o astfel de măsură poate fi decisă doar de Parlament, nu de primarul general. În schimb, în programul ei, anunță că va construi locuințe pentru tineri, va îmbunătăți infrastructura Capitalei și va crea peste zece păduri urbane.

Ana Ciceală, candidat la Primăria Capitalei din partea SENS: Costul vieții a crescut foarte mult. Asta înseamnă că trebuie să ne apucăm să construim locuințe sociale pentru tineri, să avem clinici de proximitate cu gardă 24/24, acces la spitale prin programări, să construim creșe și grădinițe, pentru că lipsesc 17.000 de locuri. Iar pe zona de verde, să plantăm peste 2 milioane de arbori.

Între timp, Liviu Negoiță, care s-a retras din cursa pentru primărie, spune că îl sprijină pe Daniel Băluță. PUSL București și PSD București au semnat un acord în acest sens.

Susținută de AUR, Anca Alexandrescu se compară cu noul primar de la Copenhaga, candidata Partidului Socialist al Poporului care a câștigat din postura de outsider.

Drulă l-a provocat la dezbatere pe Ciprian Ciucu

Între timp, candidatul USR, Cătălin Drulă, acuză PSD și PNL că încearcă să "captureze Capitala" și că îi pun piedici prin distribuirea unor sondaje în care ar apărea mult sub contracandidați. Reprezentanții PSD și PNL nu au comentat aceste acuzații. Totodată, candidatul USR l-a provocat pe Ciprian Ciucu la o dezbatere electorală, provocare la care a reacționat și Vlad Gheorghe, care îi cere lui Drulă să aleagă data și locul.

Ultimul sondaj vine cu o surpriză pentru Cătălin Drulă, cotat la doar 12% în rândul alegătorilor care știu deja cu cine vor vota. Pe primul loc s-ar afla Ciprian Ciucu cu 27%, urmat de Daniel Băluță cu 24%. Podiumul ar fi completat de Anca Alexandrescu, cu 21% din intențiile de vot.

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro, telefonic, în perioada 17–19 noiembrie, pe un eșantion de 1.107 persoane. Marja de eroare este de ±2,95%.

