„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

Parchetul General, cere condamnarea tuturor inculpaților, dar și confiscarea arsenalului militar, gasit acasa, la Potra.

Călin Georgescu a vorbit miercuri în ploaie despre acuzațiile care îi sunt aduse. Nu a ezitat să se compare cu președintele american Donald Trump.

Călin Georgescu, inculpat: „Rechizitoriul de ieri este un discurs. Atât. Iar dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al preşedintelui Trump, cu aceleaşi acuze, doar s-au schimbat actorii. Şi aşa cum s-a dovedit adevărul şi s-a arătat adevărul în dosarul preşedintelui Trump, aşa se va arăta adevărul aici”.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în primul rând pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Procurorii îl acuză că la întâlnirea conspirativă de la ferma de cai din Ciolpani, ar fi pus la cale împreună cu Horațiu Potra o serie de violențe după anularea alegerilor de către CCR.

„Georgescu Călin a demonstrat o strategie calculată (...) Ulterior, acțiunile lui Potra Horațiu și declarațiile lui Georgescu Călin sugerează că această întâlnire a fost o etapă pregătitoare pentru evenimente destabilizatoare menite să creeze haos și nesiguranță, afectând astfel procesul democratic”, se arată în rechizitoriul PICCJ.

Călin Georgescu ar fi vrut să schimbe ordinea constituțională chiar și prin violențe

Procurorii susțin că oprirea lui Potra și a mercenarilor săi înarmați, în drumul lor spre București, ar fi împiedicat evenimente ce puteau avea consecințe dramatice.

„Inculpatul Georgescu Călin este Cerberul întregului mecanism care ar fi condus la alegerea sa în calitate de președinte al României, deziderat pe care și l-a imaginat a fi atins inclusiv prin folosirea de violențe, exteriorizate prin persoane cu pregătire sau abilități de luptă și prin mijloace violente deosebite precum arme de foc, articole pirotehnice și explozive”, au mai scris procurorii.

Horațiu Potra va fi judecat și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și a materiilor explozive. Asta după ce într-una din casele lui, polițiștii au descoperit un arsenal adus cel mai probabil din Congo.

Într-una din puținele declarații date în anchetă, fugarul Potra afirma: „O sa imi asum nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dar mai vreau sa zic o vorba. Eu am învatat ceva de la un om foarte mare din Franta - Căpitanul Paul Barille, care a creat trupele antiteroriste în Franța: Decât să mori în legalitate mai bine trăiești în ilegalitate”.

Călin Georgescu, judecat și pentru răspândirea de informații false

De cealalta parte, Georgescu va fi judecat și sub acuzația de răspândire de informații false.

„În timp ce inculpatul Potra Horațiu coordona deplasarea grupului către mun. București, Georgescu Călin a diseminat, în mod deliberat, informații false și alarmiste, cu privire la presupuse pericole iminente ce ar afecta ordinea constituțională și securitatea națională, mesaje menite să inducă o stare de neliniște profundă în rândul populației. Prin aceste acțiuni, Georgescu Călin a urmărit să provoace indignare colectivă, să stimuleze revolta populară și să creeze un climat de teamă generalizată (...)creând premisele favorabile pentru concretizarea planurilor radicale promovate de Potra Horațiu”, conform rechizitoriului PICCJ.

Corespondent Știrile ProTV: „Anchetele împotriva lui Călin Georgescu vor continua însă atât la DIICOT, cât și la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, unde au fost declinate plângeri făcute împotriva fostului candidat pentru pretinse acte de comunicare de informații false și instigare publică. Asta în timp ce, pentru aceeași acuzație, în cazul lui Potra, procurorii parchetului general au dispus clasarea cercetărilor”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













