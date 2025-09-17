„Călin Georgescu este Cerberul întregului mecanism”. Ce spun procurorii despre planul violent de preluare a puterii

Stiri Justitie
17-09-2025 | 19:43
×
Codul embed a fost copiat

Călin Georgescu a fost „autorul intelectual” al planului prin care Horațiu Potra, ajutat de zeci de mercenari, ar fi dorit să preia puterea, prin mijloace violente. Asta susțin procurorii, în rechizitoriul trimis judecătorilor.

autor
Ovidiu Oanță

Parchetul General, cere condamnarea tuturor inculpaților, dar și confiscarea arsenalului militar, gasit acasa, la Potra.

Călin Georgescu a vorbit miercuri în ploaie despre acuzațiile care îi sunt aduse. Nu a ezitat să se compare cu președintele american Donald Trump.

Călin Georgescu, inculpat: „Rechizitoriul de ieri este un discurs. Atât. Iar dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al preşedintelui Trump, cu aceleaşi acuze, doar s-au schimbat actorii. Şi aşa cum s-a dovedit adevărul şi s-a arătat adevărul în dosarul preşedintelui Trump, aşa se va arăta adevărul aici”.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în primul rând pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale. Procurorii îl acuză că la întâlnirea conspirativă de la ferma de cai din Ciolpani, ar fi pus la cale împreună cu Horațiu Potra o serie de violențe după anularea alegerilor de către CCR.

Citește și
Alex Florența
Procurorul General, despre dosarul lui Călin Georgescu: Este cel mai grav dosar de siguranţă naţională din ultimii 35 de ani

„Georgescu Călin a demonstrat o strategie calculată (...) Ulterior, acțiunile lui Potra Horațiu și declarațiile lui Georgescu Călin sugerează că această întâlnire a fost o etapă pregătitoare pentru evenimente destabilizatoare menite să creeze haos și nesiguranță, afectând astfel procesul democratic”, se arată în rechizitoriul PICCJ.

Călin Georgescu ar fi vrut să schimbe ordinea constituțională chiar și prin violențe

Procurorii susțin că oprirea lui Potra și a mercenarilor săi înarmați, în drumul lor spre București, ar fi împiedicat evenimente ce puteau avea consecințe dramatice.

„Inculpatul Georgescu Călin este Cerberul întregului mecanism care ar fi condus la alegerea sa în calitate de președinte al României, deziderat pe care și l-a imaginat a fi atins inclusiv prin folosirea de violențe, exteriorizate prin persoane cu pregătire sau abilități de luptă și prin mijloace violente deosebite precum arme de foc, articole pirotehnice și explozive”, au mai scris procurorii.

Horațiu Potra va fi judecat și pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și a materiilor explozive. Asta după ce într-una din casele lui, polițiștii au descoperit un arsenal adus cel mai probabil din Congo.

Într-una din puținele declarații date în anchetă, fugarul Potra afirma: „O sa imi asum nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dar mai vreau sa zic o vorba. Eu am învatat ceva de la un om foarte mare din Franta - Căpitanul Paul Barille, care a creat trupele antiteroriste în Franța: Decât să mori în legalitate mai bine trăiești în ilegalitate”.

Călin Georgescu, judecat și pentru răspândirea de informații false

De cealalta parte, Georgescu va fi judecat și sub acuzația de răspândire de informații false.

„În timp ce inculpatul Potra Horațiu coordona deplasarea grupului către mun. București, Georgescu Călin a diseminat, în mod deliberat, informații false și alarmiste, cu privire la presupuse pericole iminente ce ar afecta ordinea constituțională și securitatea națională, mesaje menite să inducă o stare de neliniște profundă în rândul populației. Prin aceste acțiuni, Georgescu Călin a urmărit să provoace indignare colectivă, să stimuleze revolta populară și să creeze un climat de teamă generalizată (...)creând premisele favorabile pentru concretizarea planurilor radicale promovate de Potra Horațiu”, conform rechizitoriului PICCJ.

Corespondent Știrile ProTV: „Anchetele împotriva lui Călin Georgescu vor continua însă atât la DIICOT, cât și la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, unde au fost declinate plângeri făcute împotriva fostului candidat pentru pretinse acte de comunicare de informații false și instigare publică. Asta în timp ce, pentru aceeași acuzație, în cazul lui Potra, procurorii parchetului general au dispus clasarea cercetărilor”.

Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Sursa: Pro TV

Etichete: mercenari, calin georgescu, parchetul general, tradare, horatiu potra,

Dată publicare: 17-09-2025 19:42

Articol recomandat de sport.ro
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Usain Bolt, cel mai rapid om din istorie, abia mai urcă scările: "Rămân fără suflu"
Citește și...
Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump
Stiri actuale
Călin Georgescu, despre rechizitoriul de marți: Dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al lui Trump

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, trimis în judecată, a ajuns, miercuri, la sediul IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar.

Procurorul General, despre dosarul lui Călin Georgescu: Este cel mai grav dosar de siguranţă naţională din ultimii 35 de ani
Stiri Justitie
Procurorul General, despre dosarul lui Călin Georgescu: Este cel mai grav dosar de siguranţă naţională din ultimii 35 de ani

Procurorul general Alex Florenţa a declarat că dosarul în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată este cel mai grav caz privind siguranţa naţională din ultimii 35 de ani.  

Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra
Stiri Justitie
Planurile lui Călin Georgescu după anularea alegerilor. Cum ar fi vrut să preia puterea cu ajutorul mercenarilor lui Potra

Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale și comunicare de informații false.

Recomandări
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici
Stiri Economice
Cifrele reale din spatele „scandalului avocado versus roșie”. Șeful Agriculturii, contrazis de statistici

Ministrul Agriculturii s-a arătat nemulțumit că românii preferă avocado și mozzarela de import în locul roșiilor și brânzei locale. Cu toate acestea, oficialul pare a nu ști că importurile de tomate sunt de trei ori mai mari decât cele de avocado.

Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz
Stiri Politice
Nou blocaj în coaliție, acum pe reforma din administrația locală și pe plafonarea unor prețuri la raft. Bolojan a cerut răgaz

Liderii coaliției s-au întâlnit miercuri, dar nu au decis nimic. Au plecat pe drumuri diferite de la Palatul Victoria, după o nouă ședință în care par să fi primat ambițiile de partid.

Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe
Stiri Economice
Unde sunt bugetarii din care Bolojan vrea să dea afară - „Enigma” celor 150.000 „lipsă” la Guvern, prezenți la Finanțe

Una dintre direcțiile importante în reformarea statului, dar mai ales în salvarea bugetului prin reducerea deficitului, este reducerea numărului de angajați din administrația locală, după cum a anunțat recent premierul Ilie Bolojan.

Top citite
1 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 17 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Vin de undeva niște bani și o să îi cheltuiți cu lejeritate
2 implant cip in ureche
Pro TV
Stiri Sanatate
Premieră medicală în România: o fetiță de un an a primit un microcip în ureche. Costul procedurii
3 elevi, scoala
Inquam Photos / George Calin
Stiri Educatie
Elevii români se luptă cu depresia și anxietatea. Aproape jumătate spun că nu sunt sprijiniți
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Septembrie 2025

48:42

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Septembrie 2025

01:30:40

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Dr. Filip Zarma, Medic specialist radioterapie în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria Pallady explică avantajele unui HUB oncologic. Informatiile despre subiect le aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Septembrie 2025

01:43:52

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28