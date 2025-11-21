Cine sunt cei 17 candidați la Primăria Capitalei. Unii promit piste de Formula 1, parcări la un leu/oră și mai mulți copaci

Alegeri locale 2025
21-11-2025 | 19:31
Este înghesuială mare pe fotoliul de primar al Capitalei. Au rămas 17 candidați după ce Alexandru Zidaru, zis și Makavali, a decis să se retragă și să o sprijine pe Anca Alexandrescu.  

Constantin Toma,  Robert Hoară

Campania electorală începe la miezul nopții, iar pretendenții au la dispoziție două săptămâni să-i convingă pe cei 1,7 milioane de bucureșteni că le merită votul. Ultimul sondaj prezintă o diferență de doar 3 procente între primul și al patrulea clasat.

Cine sunt candidații și ce promisiuni au făcut

Daniel Băluță, candidatul PSD, este medic stomatolog, iar cariera politică a început-o în 2012. Treptat a ajuns consilier, apoi viceprimar, iar în 2016 a preluat frâiele Sectorului 4. Dacă va câștiga alegerile, promite, printre altele, că va extinde rețeaua de metrou și că va reabilita spitalele.

Ciprian Ciucu, de la PNL, este primarul Sectorului 6, aflat la al doilea mandat. Dacă va câștiga Primăria Capitalei, promite mai multe parcări la prețul de un leu pe oră și decongestionarea traficului prin realizarea unor proiecte mari de infrastructură.

Deputat de Timiș la al treilea mandat și fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă vrea să-și mute biroul la Capitală. Își dorește ca referendumul de anul trecut, prin care Primăria Generală ar urma să primească mai mulți bani, să fie pus în aplicare. Vrea și plantarea unui milion de arbori în București.

Anca Alexandrescu se bucură de susținerea AUR. A început să lucreze în politică în 1996. L-a consiliat pe fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, și s-a ocupat de comunicare pentru Adrian Năstase, Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, toți premieri și lideri ai PSD. Dacă ajunge primar, Anca Alexandrescu promite – cităm – "să scoată bani din piatră seacă."

Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli pe internet, a anunțat că se retrage ca să o susțină pe Anca Alexandrescu.

Ana-Maria Ciceală, candidata partidului SENS, este fost consilier general în București, cunoscută pentru luările de poziție în materie de urbanism, spații verzi și transport public. Are în plan construirea de locuințe pentru tineri și realizarea a peste zece păduri urbane.

Fost europarlamentar, Vlad Gheorghe candidează din postura de independent. Își dă cuvântul că o să unească sectoarele Bucureștiului cu Ilfovul, iar apoi, ca primar, va fi ajutat de 100 de consilieri. Susține că este sprijinit de președintele Nicușor Dan.

Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, va fi și el pe buletinul de vot. A reușit în doar câteva săptămâni să facă rost pe TikTok de peste 100 de mii de urmăritori, de două ori mai mulți decât candidații partidelor din coaliție la un loc. Promite parcări la 1 leu, biciclete gratis și impozite zero pentru locuințele sub 70 de metri pătrați.

George Burcea este actor de teatru și film, iar acum candidează la Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri. Este cunoscut și pentru relația cu artista Andreea Bălan.

Oana Crețu este avocată și președinta Partidului Social Democrat Unit. La alegerile prezidențiale din noiembrie, mulți votanți neatenți au încurcat sigla PSD cu cea a PSDU.

Rareș Lazăr are 32 de ani, este antreprenor, iar dacă iese primar promite că aduce Formula 1 în București.

Pe buletinul de vot, locuitorii capitalei îi vor găsi și pe: Mihai Lasca de la Partidul Patrioților Români, Liviu Florea de la Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache, Gheorghe Macovei de la România Mare și independenții Dan Trifu, Constantin Filip și Angela Negrotă.

Ultimul sondaj înainte de startul campaniei electorale prezintă o luptă de moment în patru: Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu; între primul și al patrulea clasat sunt doar 3 procente. Cercetarea realizată online de FlashData în perioada 18-19 noiembrie, pe un eșantion de 1.200 de persoane, are o marjă de eroare de plus-minus 2,8%.

