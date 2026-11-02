Deși este una dintre cele mai solicitate articulații ale organismului, semnele unei afecțiuni sunt adesea ignorate sau confundate cu alte probleme.

Dr. Laura Apostol, medic stomatolog, specialist protetică dentară, cu competență în tehnologie digitală CAD-CAM, în cadrul Regina Maria Dental Clinics, ne vorbește pe larg despre disfuncțiile articulației temporo-mandibulare (ATM) și efectele mai puțin cunoscute asupra întregii sănătăți.

Articulația temporo-mandibulară, pe scurt ATM, este articulația care leagă mandibula de craniu și se află chiar în fața urechilor. Prin intermediul ei realizăm toate mișcările mandibulei: mestecăm, vorbim, căscăm, înghițim și chiar zâmbim. Este o articulație de mici dimensiuni, dar extrem de complexă și solicitată de sute de ori pe zi. Tocmai de aceea, orice disfuncție la acest nivel ne poate afecta semnificativ calitatea vieții. Semnele pot fi discrete la început și, de multe ori, sunt ignorate. Pacientul poate observa un clic sau o pocnitură la deschiderea gurii, tensiune sau oboseală la nivelul maxilarului, mai ales dimineața, dureri de cap sau dureri în zona tâmplelor. Alteori, pacientul observă că nu mai poate deschide gura la fel de larg ca înainte sau că mandibula se blochează pentru câteva secunde. Durerea se poate extinde către gât și umeri. Pentru că simptomele se pot suprapune cu alte patologii, este important ca pacientul să beneficieze de o evaluare corectă.

A crescut incidența acestei probleme, vedeți mai mulți pacienți la cabinet acuzând disfuncții la nivelul articulației temporo-mandibulare decât în trecut?

Da, vedem tot mai mulți pacienți, dar această creștere nu înseamnă neapărat că boala a apărut brusc sau că există mult mai multe cazuri decât în trecut. Un motiv important este că astăzi știm să identificăm și să diagnosticăm mai bine această patologie. În plus, stilul de viață actual contribuie la apariția sau accentuarea problemei: stresul, somnul insuficient, sedentarismul, orele petrecute în fața calculatorului sau telefonului și postura incorectă. Mulți pacienți ajung la consultație pentru alte probleme și descoperim că au o disfuncție ATM pe care nu o suspectau.

De cele mai multe ori, nu există o singură cauză, ci un cumul de factori. Stresul joacă un rol important, pentru că poate duce la încleștarea sau scrâșnirea dinților, fenomen numit bruxism. Un alt factor este postura, în special poziția capului aplecat înainte, pe care o avem frecvent atunci când lucrăm la calculator sau folosim telefonul. Pot exista și cauze locale, precum traumatismele, anumite dezechilibre ale ocluziei, lucrări dentare care necesită evaluare sau boli inflamatorii și degenerative ale articulației.

Cum ne poate afecta o problemă la această articulație atât la nivel dentar, cât și la nivelul sănătății generale?

Disfuncția ATM este frecvent asociată cu bruxismul, iar încleștarea sau scrâșnirea dinților exercită forțe foarte mari asupra acestora. În timp, pot apărea uzura și fisurile smalțului, iar coroanele, punțile sau alte lucrări protetice pot fi mai solicitate și se pot deteriora. În același timp, pacientul poate prezenta dureri de cap, în special în zona tâmplelor, tensiune musculară cervicală și dureri la nivelul umerilor. Unele persoane pot acuza și zgomote în ureche sau tinitus. De aceea, problema trebuie privită în ansamblu și evaluată multidisciplinar.

Articulația temporo-mandibulară nu funcționează izolat. Ea face parte dintr-un lanț muscular și postural care include zona capului, coloana cervicală și umerii. O problemă posturală poate influența musculatura și articulația, iar o disfuncție a ATM poate genera, la rândul ei, tensiune cervicală. De aceea, în cazurile complexe, colaborarea cu un kinetoterapeut este foarte importantă. Exercițiile de relaxare musculară și corectarea posturii, împreună cu tratamentul stomatologic, pot contribui la obținerea unui rezultat mai stabil.

Pot să mă gândesc la o lucrare protetică dacă mă confrunt cu disfuncții ale acestei articulații?

Da, dar este important să evaluăm și să stabilizăm mai întâi problema articulară. Înaintea unei lucrări protetice trebuie analizate articulația, musculatura și modul în care se întâlnesc dinții. Un pacient care are o disfuncție ATM și primește o lucrare protetică fără ca această problemă să fie evaluată poate ajunge să suprasolicite și mai mult articulația sau noua lucrare. De aceea, tratamentul trebuie planificat în ordinea corectă.

Concret, ce poate face medicul stomatolog protetician pentru un pacient cu o astfel de problemă, cum îl poate ajuta?

Primul pas este o evaluare completă a ocluziei și a funcției articulației, pentru a identifica dezechilibrele existente. În multe situații, primul pas terapeutic este o gutieră ocluzală individualizată. Aceasta are rolul de a proteja dinții de forțele generate de bruxism și de a ajuta la reducerea suprasolicitării musculare și articulare. Gutiera nu rezolvă însă toate cazurile și nu reprezintă întotdeauna tratamentul final. În funcție de cauză, poate fi nevoie de ortodonție, kinetoterapie, tratament protetic sau colaborarea cu alte specialități.

Dar dacă problema este deja mai veche sau mai avansată, ce se poate face?

În cazurile avansate poate fi necesară refacerea unor lucrări dentare vechi sau chiar o reabilitare protetică complexă. Important este ca tratamentul să fie planificat după stabilizarea articulației și a musculaturii. Tehnologia digitală și sistemele CAD-CAM ne ajută foarte mult în aceste situații, deoarece permit o planificare precisă a tratamentului și a modului în care dinții se vor întâlni după reabilitare. Obiectivul este o soluție stabilă pe termen lung, care să fie atât funcțională, cât și estetică.

Ce sfat ați da unei persoane care suspectează că ar putea avea o problemă la această articulație?

Să nu ignore semnele și să nu amâne evaluarea. Un clic, o tensiune la nivelul maxilarului, limitarea deschiderii gurii sau durerile de cap repetate nu înseamnă automat că există o afecțiune ATM, dar merită investigate. Este important să evităm și autotratamentul, pentru că fiecare caz este diferit. Cu cât problema este identificată mai devreme, cu atât avem mai multe șanse să intervenim conservator și să protejăm articulația, musculatura și dinții.

Articulația temporo-mandibulară este mică, dar are un rol esențial în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, orice simptom persistent merită evaluat corect.

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