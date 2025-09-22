(P) Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

Aflăm detalii despre acest subiect de la domnul Dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie, Regina Maria Dental Clinics.

“Cel mai important lucru este ca noi ca medici stomatologi să înțelegem că noi nu tratăm doar gura, ci avem de gestionat tot ce înseamnă ființa umană. Trebuie să înțelegem că omul trece prin niște schimbări, unele fiziologice, unele patologice de care noi trebuie să devenim conștienți.

De aceea, prima discuție cu orice om, pentru mine și echipa mea, este această întrebare: și cu sănătatea cum stai?”

Poate un bolnav cronic să treacă printr-o reabilitare dentară complexă?

Este posibil să urmezi reabilitări dentare complexe atunci când ai o boală cronică. Astăzi, indiferent de nivelul de complexitate al tratamentului sau de condiția medicală, există soluții pentru a-ți putea restabili starea de sănătate dentară și a avea o sănătate generală bună. În plus, recapeți abilitatea de a te hrăni și vorbi corect și de a zâmbi din nou, ceea ce îți readuce o calitate a vieții superioară, încrederea în tine și capacitatea de a-ți relua interacțiunile sociale.

Refacerea danturii este realizabilă și în cazul în care ai probleme semnificative cu inima și dacă ai diabet și ești îngrijorat că te poți reface mai greu după o intervenție chirurgicală pentru inserarea unui implant dentar și, inclusiv, dacă ești pacient oncologic și dantura suferă din cauza tratamentelor invazive. Cu toții își pot recăpăta sănătatea dentară, funcționalitatea și, în final, viața normală.

Toate acestea devin realitate datorită tehnologiei avansate, care oferă precizie și eficiență, precum și printr-o comunicare permanentă dintre medicul care urmărește boala cronică și echipa de chirurgie, care asigură procedura dentară. Este importantă și infrastructura modernă, care permite un act medical complet.

Cum decurge interacțiunea cu un bolnav cronic? Ce este specific?

Bolnavii cronici nu au nevoie de factori suplimentari de stres, astfel că intervențiile stomatologice complexe sunt însoțite de sedarea conștientă, cea mai nouă metodă terapeutică pentru eliminarea durerii și reducerea anxietății. Sedarea conștientă nu este sinonimă cu anestezia generală. Pacientul rămâne treaz, doar că se simte ușor euforic și are percepția că intervenția a durat puțin timp, o jumătate de oră, pe când, în realitate, aceasta poate fi și de 3-4 ore. Este o procedură care nu determină modificări semnificative ale funcțiilor cardiace sau respiratorii și este realizată de un medic anestezist, specialist ATI. Este, deci, aleasă pentru a-i liniști pe pacienți și, complementar cu anestezia locală, care previne durerea, este folosită cel mai des în chirurgia orală - în intervențiile pentru montarea implanturilor sau cele de adiție de os, în tratamentul cu implanturi dinți ficși, în cadrul Regina Maria Dental Clinics.

Înainte de a fi supus unei intervenții stomatologice sub sedare conștientă, este esențial să efectuezi anumite controale medicale. Medicul stomatolog îți indică ce investigații sunt potrivite, iar dacă pacientul suferă de o boală cronică, decizia este luată împreună cu medicul curant. În majoritatea situațiilor, sunt indicate următoarele: hemoleucogramă; markeri pentru evaluarea coagulării sângelui; electrocardiogramă; spirometrie; teste alergice (în situația existenței unui istoric de alergii).

În concluzie, această procedură poate fi realizată acolo unde există o echipă care are medic anestezist și pot fi asigurate condițiile necesare unor astfel de intervenții. Succesul acesteia este puternic influențat de respectarea indicațiilor preoperatorii și postoperatorii ale medicului.

Am descoperit că avem de tratat oameni care poate au 70 de ani, 80 de ani, 90 de ani, unde ce se întâmplă? E o chestie foarte interesantă că s-a făcut un studiu la nivel internațional, care arată creșterea numărului de vizite pentru medic, dar nu medicul stomatolog, pentru că vizitele la stomatolog scad după o anumită vârstă cam după 60 de ani. Și ce se întâmplă de multe ori cu viața omului care a trecut de 60 de ani, este că el încetul cu încetul își pierde abilitatea de a mesteca, adică vorbim de funcția de bază, nu mai vorbim despre estetică și că nu mai am dinții. Cei mai adesea vorbim de această funcție de bază a cavității orale, care este abilitatea de a mesteca. Și odată cu pierderea abilității de a mesteca, desigur, celelalte funcții vitale încep și ele să sufere, adică sistemul digestiv supără, după care nu mai am cum să am un aport proteic, normal și automat. Masa musculară scade apare slăbiciunea, adică slăbiciunea asta pentru vârstnic este groaznică, pentru că să nu poți să te ții pe picioare, să te duci la toaletă sau să-ți gătești singur sau să te poți îmbrăca singur. Persoanele în vârstă trebuie luate de mână și aduse la medicul stomatolog, acolo unde există tocmai acest protocol în care să putem să îi îngrijim și să nu le spunem că nu se poate face nimic pentru că ești pe anticoagulante sau pentru că i-ar să discriminăm pe vârstă, adică la modul ați trecut de 80 de ani, nu mai punem dinți. Ne putem ocupa la orice vârstă, dar din nou, în cadrul unui protocol foarte bine pus la punct în care trecem prin niște pași.

Este foarte important ca, în procesul de pregătire a unei reabilitări complexe pentru pacienții cronici, să existe un dialog permanent între medicul curant și medicul stomatolog pentru analiza istoricului afecțiunilor, în vederea alegerii celui mai bun tratament. În aceeași măsură, este esențial să existe bloc operator sau infrastructură de spital dentar în care pot fi desfășurate intervențiile complexe și, de asemenea, să existe un medic anestezist care să fie informat despre condiția medicală a pacientului. Aceste condiții garantează pacientului siguranță deplină pe tot parcursul procesului, contribuind, astfel, la reducerea anxietății și la relaxarea sa. De asemenea, echipa medicală are posibilitatea de a lucra în deplină siguranță și a avea un confort sporit în timpul procedurilor chirurgicale.

Ce înseamnă, de fapt, tratamentul ‘dinți ficși în 24 de ore’? Cum decurge procedura?

Aflăm tot de la domnul Dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie, Regina Maria Dental Clinics.

Această procedură chirurgicală presupune reabilitarea întregii danturi cu implanturi dentare, într-o singură intervenție. Tehnologia ne permite să optimizăm procesul și să realizăm totul cu precizie maximă în foarte puțini pași. Este recomandată persoanelor care și-au pierdut întreaga dantură, purtătorilor de proteze mobile sau celor a căror dantură este compromisă și nu mai poate fi salvată, fiind afectată fie de boala parodontală, fie de o patologie carioasă însoțită și de infecții la nivelul rădăcinii. Aceasta necesită sedare și anestezie.

Înainte de a beneficia de aceasta, ne prezentăm la consultul de specialitate. Facem ca standard de lucru o radiografie panoramică pentru a vedea în profunzime cum se prezintă osul și unde inserăm implanturile. Urmează anamneza întrucât este importantă starea generală de sănătate din analizele medicale, deoarece procedura presupune și anestezie generală realizată de un medic specializat ATI. Pacientul este supus mai multor investigații medicale, intră într-o serie de teste, face analize de sânge, precum și analize care privesc operația propriu-zisă, este trimis la diverse specialități medicale și de-abia când există un dosar medical constituit, urmează discuția din avans cu medicul stomatolog și se intră în operație.

Ne putem imagina cât de important este un flux rapid și coerent pentru aceste investigații, accesul la o echipă de multiple specialități sau o fișă universală a pacientului, plus întreaga infrastructură pentru actul chirurgical și procedurile post-operatorii. Pentru reabilitările orale, pentru tratarea în deplină siguranță a cazurilor complexe de a doua șansă, sunt necesare atât tehnologia de ultimă generație, cazuistica și specializarea echipei, cât și infrastructura modernă, practic, un concept dedicat de tipul dental hospital.

Într-o singură intervenție, echipa de chirurgie inserează implanturile dentare, în cadrul Regina Maria Dental Clinics. Recomandăm 6 implanturi pentru partea de sus a arcadei și 4 pentru cea de jos. În aceeași operație, se realizează și alte proceduri necesare. De exemplu, dacă este nevoie de adiție osoasă, se realizează și aceasta, în cazul în care nu este suficient os. Pentru această situație, recomandăm implanturile zigomatice, fixate în oasele pomeților.

Ultima etapă este lucrarea protetică. A doua zi după intervenția chirurgicală, pacientul primește o lucrare fixă provizorie, pe care o va înlocui la 6 luni cu lucrarea finală. În aceste luni, gingiile se refac complet și vor fi pregătite pentru lucrarea finală fixă, pentru un rezultat stabil.

Să luăm un exemplu concret. Cum tratați afecțiunile dentare ale unei persoane care suferă de afecțiuni cardiovasculare?

Dacă suferi de boli cardiovasculare, poți beneficia de tratamente stomatologice atât timp cât medicul specialist păstrează o legătură strânsă cu medicul curant și se consultă cu acesta înainte de orice intervenție importantă. Printr-o astfel de colaborare, se pot trata inclusiv persoanele care au valvă mecanică, stenturi, bypass și chiar persoanele cu transplant de cord.

Singura afecțiune care este contraindicată absolut în procedura chirurgicală de montare a unui implant dentar este infarctul miocardic survenit recent, până în 6 luni. De altfel, în cazul persoanelor care au suferit un atac de cord, înainte de a începe un tratament stomatologic complex, este necesară temporizarea și verificarea analizelor, pentru a ne asigura că nu supunem pacientul niciunui risc.

Pacienților cu boli cardiovasculare li se prescrie, de cele mai multe ori, un tratament pe bază de anticoagulante. Acest tip de tratament poate genera teama legat de o posibilă extracție dentară, din cauza riscului de sângerare asociat. În astfel de situații, pacienții care urmează asemenea tratamente trebuie să își informeze medicul stomatolog înainte de intervenție. Medicul care prescrie tratamentul cu anticoagulante și medicul stomatolog trebuie să colaboreze și să stabilească un plan de tratament adecvat, ținând cont de starea pacientului și de dozajul medicamentului. Uneori, poate fi necesară modificarea dozei sau oprirea temporară a tratamentului înainte de efectuarea unei extracții dentare.

Persoanelor care suferă de boli cardiovasculare li se poate face și anestezie cu adrenalină. Acest tip de anestezie are efect până la 4 ore și contribuie și la confortul pacientului, astfel prevenind un episod cardiac. În absența adrenalinei, durerea poate apărea mai devreme, crescând riscul de complicații la pacienții cu afecțiuni cardiace.

Amânăm tot timpul decizia de a ne reface dantura, gândindu-ne că durează prea mult timp, că ne va durea foarte tare, că este un proces scump, anevoios și care ne solicită resursele din toate punctele de vedere. Ce trebuie să știe o persoană care se gândește să ia în considerare acest proces?

Pacientul trebuie să știe că noi lucrăm după un standard aplicat cu succes în cazul a zeci de mii de pacienți la nivel național. Aceasta înseamnă că urmărim etapizat să-i asigurăm sănătate, funcționalitate și estetică, printr-un protocol care îi asigură restabilirea sănătății orale, păstrarea pe termen lung a acesteia, precum și educație pentru un rezultat de durată.

De la planul de tratament, evaluarea stării generale de sănătate cu posibilitatea solicitării anumitor analize medicale, la tratamentul efectiv, realizat dintr-o suită de manopere executate în ordinea corectă, și până la recomandările post-tratament, urmărim să le asigurăm oamenilor care ne aleg o abordare unică, integrată și personalizată. Aceasta ia în considerare istoricul medical al fiecăruia și avantajele pe care le aduce tehnologia pentru a optimiza timpul și costurile și pentru a elimina durerea, asigurând o experiență sigură și plăcută.

În privința reabilitărilor orale prin implanturi dentare, recomandarea noastră pentru pacienți este să se informeze corect, să discute cu medicul stomatolog despre toate opțiunile de tratament și despre așteptările în ceea ce privește procesul și rezultatul și să aleagă avizat ceea ce li se potrivește. Astăzi, tehnologia ne ajută să le oferim oamenilor soluții rapide, cu riscuri minime și fără durere. În plus, avem capacitatea de a privi integrat starea de sănătate, de a comunica în echipă cu medicul specialist, în cazul unor afecțiuni cronice, pentru eliminarea oricărui risc și avem infrastructura de spital dentar, care poate asigura un act medical integrat, în cadrul Regina Maria Dental Clinics.

În privința procedurii efective, pacientul trece printr-o serie de investigații medicale și primește recomandări specifice. De exemplu, este instruit ca în ziua unei proceduri chirurgicale să nu mănânce. Este informat că, în timpul intervenției stomatologice, îi vor fi administrate, pe lângă anestezie, și antibiotice și antiinflamatoare pentru a preîntâmpina sau diminua riscul apariției unui edem post operator.

După procedură și operație, îl sfătuim să se relaxeze 1-2 zile, pentru o recuperare completă după intervenție. Un control periodic, o dată la 6 luni, este esențial pentru menținerea danturii sănătoase. Igienizarea dentară profesională realizată de două ori pe an de către medicul stomatolog ne ajută să ne menținem dinții sănătoși. Igiena de acasă a implanturilor dentare, respectiv a coroanelor dentare aplicate după câteva luni, este foarte importantă și este aceeași ca igiena orală a dinților naturali - un periaj dentar realizat corect, de cel puțin două ori pe zi, dimineața și seara, mai ales după micul dejun și, extrem de important, înainte de culcare. Utilizarea mijloacelor adjuvante de curățare a danturii - ața dentară sau periuțele interdentare, apa de gură și dușul bucal sunt absolut necesare pentru îngrijirea danturii cu implanturi dentare.

Cat de important este un protocol pentru pacienții cu afecțiuni cronice atfel încât să nu mai amâne tratamentele stomatologice și ce mesaj le transmiteți?

Pacienților care suferă de boli cronice și ezită să înceapă un tratament stomatologic le transmitem un mesaj clar: astăzi există un protocol medical sigur, bine structurat și testat – Protocolul Dr. Leahu – care face posibilă reabilitarea dentară chiar și în cazurile complexe. Prin colaborare strânsă cu medicii curanți, investigații prealabile personalizate, sedare conștientă și acces la infrastructură de tip spital dentar, acest protocol le oferă pacienților cronici nu doar tratamente eficiente, ci și încredere, confort și siguranță.

Este firesc să existe teamă sau reticență, dar a amâna tratamentele nu face decât să agraveze situația medicală. Cu o abordare completă și empatică, putem reda sănătatea orală, funcționalitatea, dar și bucuria de a zâmbi și de a trăi normal.

