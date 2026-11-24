Psihologii explică tendința de a face stocuri pentru gospodărie și prin nevoia de siguranță și control asupra cheltuielilor viitoare. Aceeași abordare poate fi aplicată și sănătății, prin planificarea accesului la servicii medicale pentru întregul an.

Rețeaua de Sănătate Regina Maria include și în acest an abonamentele medicale individuale în campania de Black Friday, cu reduceri de până la 45%, în perioada 20–26 noiembrie 2026. Astfel, cei care vor să își asigure un „stoc de sănătate” pot beneficia de prețuri mai avantajoase pentru abonamente care includ consultații, analize și investigații medicale, în funcție de pachetul ales.

De ce ne place să facem stocuri? Explicația psihologilor

Cumpărarea în avans a produselor pe care le folosim frecvent poate fi o modalitate de a economisi și de a gestiona mai bine bugetul familiei. Dar avantajul nu este doar financiar. Faptul că avem deja acasă lucrurile necesare pentru lunile următoare ne poate oferi și un sentiment de liniște, mai ales atunci când nu știm cum vor evolua prețurile.

„Într-un context economic imprevizibil, cumpărarea produselor necesare ne oferă senzația că putem controla măcar o parte din viitor. Poate nu știm cât vor crește prețurile, dar știm că pentru următoarele luni avem anumite nevoi acoperite. Aș spune că Black Friday nu mai este doar despre plăcerea de a cumpăra ceva ce ne dorim, ci și despre satisfacția de a fi prevăzători.”, explică Alexandra Ivan, psihoterapeut în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Cum poți face un „stoc de sănătate” de Black Friday?

Aceeași preocupare pentru planificare poate fi aplicată și sănătății. Printr-un abonament medical, ne asigurăm din timp accesul la consultații, analize și controale preventive pe parcursul anului, iar de Black Friday beneficiem și de un preț mai avantajos.

Andreea Minuță, Director Executiv al Diviziei de Abonamente Regina Maria, explică ce înseamnă concret acest lucru:

„Un abonament medical îți oferă acces la servicii de care poți avea nevoie pe tot parcursul anului, de la consultații, la analize de rutină sau investigații. Iar de Black Friday, îl poți avea la un preț și mai avantajos. De exemplu, Comfort Plus, cel mai vândut abonament individual REGINA MARIA, beneficiază de o reducere de 45% și ajunge să coste aproximativ cât două consultații achitate separat. În schimb, ai incluse șase consultații, un set anual de analize, acces 24/7 la Healthline și reduceri de până la 50% la servicii de laborator, imagistică și kinetoterapie.”

Dincolo de avantajele financiare, un abonament medical poate simplifica organizarea controalelor de rutină și accesarea serviciilor de prevenție. Abonații au la dispoziție aplicația Regina Maria, prin care pot identifica rapid medicii potriviți, pot verifica disponibilitatea acestora și face programări online. Tot prin aplicație, își pot consulta dosarul medical, inclusiv istoricul consultațiilor, rezultatele analizelor și recomandările medicilor, atât pentru ei, cât și pentru cei dragi, prin funcția de asociere conturi.

„Accesul la servicii medicale este o plasă de siguranță, este o resursă la îndemână și o bază de încredere de la care pornim. Există un efect psihologic important: când un lucru este simplu de făcut, cresc șansele să nu-l mai amânăm.”, explică Cristina Milicescu, psihoterapeut în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Ofertele de Black Friday Regina Maria sunt disponibile între 20 și 26 noiembrie 2026, cu reduceri de până la 45% la abonamentele medicale individuale. Detaliile despre pachete, beneficiile incluse și condițiile de achiziție pot fi consultate pe shop.reginamaria.ro.

Articol susținut de Regina Maria.